أميركا والصين ستعقدان محادثات تجارية

مال وأعمال

اتفقت الولايات المتحدة والصين على العودة الى طاولة المفاوضات في الأيام المقبلة لمراجعة التقدم المحرز في اتفاق التجارة «المرحلة الأولى»، وفقًا لوزارة التجارة الصينية. وقالت الوزارة ان الجانبين سيعقدان المناقشة عبر الهاتف، ويأتي ذلك بعد تأجيل المحادثات التي كان من المقرر اجراؤها السبت الماضي بسبب تعارض في المواعيد، بحسب رويترز.

هذا وأوقف اتفاق التجارة المرحلة الأولى، الذي تم توقيعه في يناير، حربًا تجارية مدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم تضمنت فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع بقيمة مليارات الدولارات. ومن بين أمور أخرى، ألزمت الاتفاقية الصين بشراء ما لا يقل عن 200 مليار دولار اضافية من السلع والخدمات الأميركية على مدى عامين على رأس مشترياتها في عام 2017.

لكن بكين فشلت في هذا حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيًا الى جائحة كورونا التي أصابت الطلب الصيني.

وتأتي مراجعة الاتفاق التجاري في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة. وتعدت خلافاتهم التجارة الى مجالات أوسع مثل أصل فيروس «كورونا».

