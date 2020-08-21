101.7 مليون دينار أرباح قطاع الاتصالات في النصف الأول

مال وأعمال

كشفت احدث إحصائية عن تراجع أرباح قطاع الاتصالات، المدرج ببورصة الكويت، بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وبحسب المسح، إحصائية لـ «مباشر»، بلغت أرباح 5 شركات مدرجة بالقطاع، خلال الفترة 101.69 مليون دينار (333.63 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 135.65 مليون دينار (445.05 مليون دولار) بالنصف الأول من عام 2019. وحققت «زين» أعلى أرباح نصفية على مستوى القطاع ككل، بقيمة 83.72 مليون دينار بتراجع 14%، فيما سجلت «حيات كوم» أقل الأرباح خلال الفترة بنحو 465 ألف دينار.

أما شركة «آن ديجيتال»، فكانت صاحبة الخسائر الوحيدة بين أسهم القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تحولت الشركة للخسائر بقيمة 47 ألف دينار تقريباً مقارنة بـربح قدره 1.17 مليون دينار بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى مستوى نتائج الربع الثاني من العام الحالي، بلغت أرباح شركات قطاع الاتصالات 45.94 مليون دينار (150.72 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 70.49 مليون دينار (231.27 مليون دولار) بالربع الثاني من عام 2019، بتراجع نسبته 34.8%.

وكانت «زين» صاحبة أعلى الأرباح الفصلية كذلك، بنحو 36.14 مليون دينار بتراجع 28%، تليها «إس تي سي الكويت» بواقع 9.35 ملايين دينار بتراجع 9.4%، فيما حَلت «آن ديجيتال» في المرتبة الأخيرة بأرباح فصلية بلغت 83 ألف دينار بانخفاض 94.3%.

وسجلت «أوريدو» الخسائر الفصلية الوحيدة بين شركات قطاع الاتصالات، حيث بلغت خسائرها في الربع الثاني من العام الحالي 64 ألف دينار، بالمقارنة مع أرباح بقيمة 8.52 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2019.

وقال المحلل المالي للأسواق محمد الديب لـ «مباشر»، إن قطاع الاتصالات الكويتي سجل ثاني أفضل النتائج في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد قطاع البنوك، لكنه تقدم على الأخير على مستوى الربع الثاني من العام.

وأوضح الديب أن قطاع الاتصالات، ورغم انخفاض أرباحه على المستويين الفصلي والنصف سنوي، إلا أن نسبة التراجع التي طالت القطاع أقل بكثير من النسبة الإجمالية لشركات السوق الكويتي التي انخفضت 76.6% بالنصف الأول و93.3% بالربع الثاني من 2020.

وبين الديب أن تداعيات جائحة فيروس كورونا كان لها بالغ الأثر على النتائج الإجمالية للسوق الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي خاصة مع إجراءات الحظر وإيقاف النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما تبعها من خطوات احترازية اتبعتها الكويت حالها كحال جميع بلدان العالم.

ونوه بأن قطاع الاتصالات، ورغم حظر النشاط الاقتصادي والإجراءات الوقائية التي اتبعها العالم بالكامل والكويت بالتبعية، إلا أنه كان أقل القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، حيث استفاد القطاع من تعميم استراتيجية التعامل عن بعد في قطاعات الأعمال والتعليم والطب وغيرها من القطاعات الحيوية.

