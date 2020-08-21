انخفاض أسهم أوروبا

مال وأعمال

«رويترز»: تعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2 في المئة فيما انخفض قطاع التعدين 2.7 في المئة بسبب هبوط أسعار المعادن الأساسية.

وهبطت قطاعات أخرى شديدة التأثر بالاقتصاد مثل البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز ما يتراوح بين 1.6 في المئة و1.9 في المئة.

وهوى سهم أنتوفاجاستا التشيلية للتعدين 4.3 في المئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 22.4 في المئة في الأرباح الأساسية للنصف الأول بفعل انخفاض مبيعات النحاس، لكنها قالت إنها ستقدم توزيعات أرباح مؤقتة. ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم إنتركونتننتال هوتيلز غروب 2.6 في المئة وربح سهم أكور الفرنسية اثنين في المئة بعد أن ذكرت صحيفة فرنسية أن شركة تشغيل الفنادق تدرس اندماجا.

