بورصة اليابان تتراجع

مال وأعمال

طوكيو- «رويترز»: انخفضت الأسهم اليابانية متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر نيكي واحدا في المئة ليغلق عند 22880.62 نقطة، أقل مستوى منذ 12 أغسطس ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المئة إلى 1599.20 نقطة مسجلا أقل مستوى في أسبوع، وانخفض 30 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أداء أقل من سائر السوق حيث يساور القلق المستثمرين بشأن توسيع واشنطن نطاق القيود التي تفرضها على شركة هواوي الصينية وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.63 في المئة يوم الاربعاء. وهوى سهم سكرين هولدنجز 5.18 في المئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.32 في المئة ونزل سهم أدفانتست كورب 3.59 في المئة. وتراجع مؤشر الشركات الناشئة 0.98 في المئة بعد يوم من صعوده لأعلى مستوى في عامين. وصعد سهم باناسونيك 1.51 في المئة بعد تقارير لوسائل إعلام تحدثت عن استثمار للشركة بقيمة 100 مليون دولار لدعم طاقة إنتاج البطاريات لشركة تسلا.

