الصالح: استراتيجية جديدة للنهوض بـ «ميادين» عبر إطلاق أكاديمية وخدمات حديثة

مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لميادين الرماية صالح الصالح، بأنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الوطنية للرماية شركة كويتية مساهمة عامة مدرجة بسوق الكويت، وقد حرص مجلس الإدارة بداية بالالتقاء بجميع كوادر الشركة وتم التأكيد عليهم بأن تغيير مجلس الإدارة لا يعني تغيير منظومة العمل بالشركة إلا في الحالات التي ستعود بالنفع على الشركة ومساهميها والمنتسبين إليها، وبالتالي فقد تعاهد الجميع على بذل أقصي الجهد كل في مجال عمله بما يحقق صالح الشركة.

وافاد الصالح أن لدى مجلس الإدارة رؤية واضحة وهدفا محددا بشأن اعمال الشركة وبصفة خاصة اعمال الرماية على جميع الأسلحة بأنواعها المختلفة بما يحقق نتائج طيبة بتخريج ابطال من الكوادر الكويتية تستطيع ان تحقق مراكز متقدمة في جميع المحافل الرياضية العالمية ما يؤدي ذلك الى رفع علم الكويت خفاقاً في قطاع الرماية، كما انه لا يسع مجلس الإدارة سوى الإشادة بجميع المدربين وكذلك الإشادة بمدير المجمع الضابط عمر الأنصاري الذي لا يدخر جهدا في نقل كل خبراته للكوادر التابعة له للنهوض بالميادين وكذلك توفير كل متطلبات عناصر الامن والأمان لكل المترددين على المجمع لمباشرة رياضة الرماية.

كما يمكن للمواطنين متابعة جميع عروض الشركة المختلفة على أوجه التواصل الإلكتروني ليكون هناك إدراك بجميع مستحدثات الشركة في قطاع الرماية فضلاً على تقديم هدايا مختلفة للمترددين على الميادين عن طريق مسابقات مختلفة تخلف التنافس بين كل الأعضاء الذين يباشرون اعمال الرماية.

بدوره، قال عضو مجلس ادارة الشركة م. نواف المشري انه يمكنني التأكيد على ان الشركة الوطنية للرماية امام عهد جديد ومفترق طرق ومسيرة متجددة حيث يوجد مستثمرون جدد بأهداف طموحة يسعون الى تطوير الشركة وتفعيل جميع خدماتها على كل المستويات لافتا الى ان لدينا خطة طموحة متوسطة وقصيرة وطويلة الأجل للنهوض بالشركة هدفها تعزيز وتعظيم الإيرادات وحقوق المساهمين وتحقيق افضل اداء ممكن خلال المرحلة المقبلة.

واضاف المشري ستكون جميع خطواتنا مدروسة بشأن تطوير الأنشطة التي تحت مظلة الشركة وخصوصا عمليات الرماية التي تمثل نشاطا فريدا على مستوى الكويت، حيث ستتم اعادة تأهيل جميع الخدمات وفق احدث المواصفات وذلك لجذب المزيد من العقود وتشجيع المستفيدين من خدمات الشركة.

وقال لدينا هدف محدد وطموح وهو تفعيل جميع الأنشطة وتعظيم حقوق المساهمين بما يعود بزيادة المنفعة العامة لجميع المستثمرين في الشركة، مشيرا الى ان هناك اهتماما بتعزيز حجم التعاقدات التي تحت مظلة الشركة حاليا حيث يتم التفاوض مع بعض الجهات الحكومية ستظهر نتائجها قريبا.

واكد المشري ان المستثمر القطري في الشركة يعطي ميزة وافضلية وقوة في تطوير نشاطاتها الدولية خارج الكويت، ضمن طموح شامل يستهدف التواجد عبر فتح افرع اقليمية جديدة بمواصفات حديثة تلبي الطلب على انشطة الشركة سواء المؤسسي او الفردي.

