«القطرية» أعادت مليار يورو لركابها بسبب «كورونا»

مال وأعمال

في كثير من الأحيان لا تستطيع شركات الطيران تسديد مدفوعات الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم، نظرا لاستنزاف خزائنها بسبب الإيقاف شبه التام لنشاطها على خلفية تداعيات فيروس كورونا.

لكن تقريرا بصحيفة لوموند الفرنسية يقول إن شركة الخطوط الجوية القطرية دفعت بالفعل أكثر من مليار يورو لـ600 ألف مسافر ممن ألغيت رحلاتهم نظرا لتفشي وباء كورونا منذ مارس الماضي لتتفوق بذلك على منافسيها. أضاف التقرير للكاتب غي دوتيل أن المبلغ الذي دفعته الشركة منذ شهر مارس الماضي يمثل 96% من العملاء الذين طلبوا ذلك.

وباغتت هذه الخطوة شركات الطيران المنافسة بعد إغلاقها لعدة أشهر، واضطرارها لإلغاء آلاف الرحلات الجوية، حيث يتعين على شركات الطيران في جميع أنحاء العالم تسديد مدفوعات لمليارات الركاب.

في نهاية شهر مارس الماضي قدّر اتحاد النقل الجوي الدولي -حسب التقرير- القيمة الإجمالية للرحلات الملغاة على امتداد 3 أشهر بمبلغ 35 مليار دولار، وهي كلفة ارتفعت مجددا في شهري يوليو الماضي وأغسطس الحالي مع فتح الحدود ثم إغلاقها مرة أخرى اعتمادا على انتشار الوباء أو تراجعه.

وبحسب بيان للخطوط القطرية أمس فإن تسديد المدفوعات للمسافرين جاء ضمن جهود الناقلة للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه المسافرين الذين يودّون تغيير خطط سفرهم بسبب جائحة كورونا التي أثرت على السفر العالمي.

الناقلة الوطنية لدولة قطر أكدت التزامها بإعادة قيمة التذاكر المدفوعة للعملاء، موضحة في هذا الإطار أنها وفي ظلّ تلقّيها لعدد غير مسبوق من طلبات الاسترداد لقيمة التذاكر، وبالتزامن مع الصعوبات التي تواجه شركات الطيران والمسافرين بسبب قيود السفر التي تفرضها الدول في مختلف أنحاء العالم للحدّ من انتشار جائحة كورونا، قد عملت جاهدة لمعالجة كافة الطلبات منذ شهر مارس الماضي، كما تستكمل حاليا جميع طلبات الاسترداد الجديدة للعملاء.

