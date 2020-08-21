تابعة لـ«أجيليتي» توفر أفيجان لعلاج «كوفيد- 19»

مال وأعمال

أعلنت كل من شركة Global Response Aid ومختبرات دكتور ريديDr. Reddy’s Laboratories أنهما بصدد بيع عقار «أفيجان» المضاد للفيروسات في الهند، بعد موافقة السلطات الصحية الهندية أخيراً على استخدام المادة الفعالة في العقار «Favipiravir» في علاج المرضى المصابين بفيروس «كوفيد-19». ويأتي هذا القرار المهم بعد أن أثبت استخدام العقار فعاليته على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد قال رئيس العلوم الحياتية بشركة Global Respose Aid، إريك تين كيت: «يتوفر العقار المكافئ لـ Favipiravir في في السوق الهندية إلا أن تركيزنا ينصب على توفير الدواء الأصلي ذو العلامة التجارية Avigan®، لمقدمي الخدمات الصحية والمرضى الذين يفضلون التركيبة الأصلية، والتي تتمتع بفاعلية أعلى، وشوائب أقل، وفترة صلاحية أطول بخمس مرات. فهدفنا هو توفير الإصدار الأكثر أماناً وفعالية من Favipiravir وإتاحته في كل مكان».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Global Response Aid، ميتش ويلسون: «إن حصولنا على موافقة الجهات الرقابية في الهند على عقار «أفيجان» يعد خطوة مهمة. ونتوقع حصولنا على مزيد من الموافقات في المستقبل القريب، وسوف نعلن عن عدة مواقع لتصنيع العقار على مستوى العالم لتلبية الطلب المتزايد عليه».

وأوضح الرئيس بشركة فوجي فيلم توياما ليمتد FUJIFILM Toyama Co., Ltd، جونجي أوكادا: «إن ما دقعنا لإجراء الشراكة مع شركتا Global Response Aid ومختبرات دكتور ريدي هو الجهود الفعالة والعمل الدؤوب الذي يقومان به».

