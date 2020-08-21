السرياوي: «بابل» تفتح ذراعيها للمستثمرين الكويتيين

مال وأعمال

دعا محافظ بابل العراقية، حسن منديل السرياوي، المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في المحافظة، مبدياً استعداده إلى تذليل الصعوبات التي تواجههم.

وقال السرياوي لـ «النهار»، «أدعم الاستثمارات الكويتية وادعم المستثمر الكويتي ومستعد لتذليل كل الصعاب له من اجل أن يكون مستثمراً ينفع بلدي والمحافظة وهو ايضاً ينتفع ومستعد لتقديم كافة الامتيازات التي تدعم الاستثمارات»، داعياً في الوقت نفسه «الأشقاء في الكويت إلى استثمار حب أهالي بابل لهم و لبلدهم الكويت».

ورأى المحافظ ان «الكويت دولة شقيقة والروابط التي تربطنا معها تمتد إلى عمق التاريخ».

وزاد «أهم التحديات التي تواجه المحافظة هو ضرورة دعم القطاع الخاص وقطاع الاستثمار وتسويقه باعتباره القطاع المنقذ وايضا قطاع الصناعة».

ولفت إلى أن «بابل تعاني من مشكلة نقص في المؤسسات الصحية المتهالكة ولا نملك إلا مستشفى واحدة حديثة متخصصة للأغراض غير الوبائية». واكد انه «سيتم تحويل جزء كبير من مستشفى الحلة التعليمي إلى مستشفى وبائي بسعة 150 سريراً، مع إقرار خلية الأزمة مستشفيين للوباء كورونا الاول في القاطع الجنوبي (مستشفى القاسم) والثاني في القاطع الشمالي (مستشفى الاسكندرية)».

وتطرق السرياوي إلى الموقف الوبائي في المحافظة، مؤكدا ًبالقول «الموقف مستمر في التصاعد في ظل الإمكانات البسيطة وايضا في عدم التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية».

