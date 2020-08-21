5 شركات أميركية تكشف عن استثمارات في العراق

مال وأعمال

واشنطن- «رويترز»: وقعت خمس شركات أميركية، من بينها شيفرون، اتفاقات مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة عن إيران، وذلك مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقيام إلى البيت الأبيض امس.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان إن شركات هانيويل إنترناشونال وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون وقعت اتفاقات تجارية بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين. وتضرر الاقتصاد العراقي بسبب إجراءات الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبسبب تراجع أسعار النفط.

وقال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت في بيان «هذه الاتفاقات مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق، وإنني على ثقة من أن نفس الشركات التي مكنت الولايات المتحدة من الاستقلال في مجال الطاقة ستستخدم خبراتها الواسعة لمساعدة العراق على تحقيق إمكانياته الكاملة في قطاع الطاقة».

وجرى توقيع الاتفاقات عقب اجتماع وزيري النفط والكهرباء العراقيين مع برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن مع رئيس وزراء العراق وصناعة الطاقة الأميركية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في حديث منفصل للصحافيين قبل بيان وزارة الطاقة إن المسؤولين سيناقشون أيضا قضايا الأمن القومي بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.

