«جنرال إلكتريك» وقعت اتفاقيتين مع «كهرباء بغداد»

مال وأعمال

وقعت الحكومة العراقية اثنتين من الاتفاقيات الجديدة مع شركة «جنرال إلكتريك»، تأتي في إطار تركيزها المتواصل على تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في البلاد، وحرصها العميق على تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المتنامية، ولاسيما مع بلوغ ذروة الطلب عليها خلال أشهر الصيف.

وتتمتع «جنرال إلكتريك» بشراكة تاريخية وطويلة الأمد مع العراق، وتلتزم بتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في البلاد، حيث وصلت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الكهرباء العراقية لنحو 1.2 مليار دولار، في ضوء مساعي الجانبين لإرساء دعائم مشاريع طموحة في قطاع الطاقة تساهم في تأمين موارد الطاقة الموثوقة في شتى أرجاء البلاد ومواكبة تطلعات الشعب العراقي.

وفي هذا الإطار، ستأخذ «جنرال إلكتريك للطاقة الغازية» على عاتقها تنفيذ عقود في البلاد تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار بهدف تحسين وصيانة محطات الطاقة الرئيسة في العراق، والتي تعتبر ركيزة حيوية للحفاظ على توليد 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن، بعد توقيع عقد لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 727 مليون دولار.

وإضافة إلى تنفيذ الخدمات المنوطة بها، ستتعاون «جنرال إلكتريك» أيضاً عن كثب مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لبحث تأمين تمويل تتجاوز قيمته مليار دولار لهذه المشاريع.

وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونخبة من المسؤولين في حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية، وقع اتفاقيات الشراكة وزير الكهرباء العراقي م. ماجد مهدي الإمارة ومايكل إيشو، نائب الرئيس والمدير المالي لشركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز».

و قال وزير الكهرباء العراقي المهندس ماجد الإمارة: «يتمحور تركيزنا الرئيسي حول ضمان استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع، لاسيما في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الطلب عليها لتلبية احتياجات شعبنا ومختلف ميادين الأعمال. وفي إطار سعينا الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا بالفعل خطة عمل واضحة المعالم. ولاشك أن تقديم التقنيات المتطورة على المستوى العالمي، لاسيما تلك الموجهة لتحديث محطاتنا لتوليد الطاقة الكهربائية وضمان سير العمليات بسهولة وسلاسة، تشكل مرتكزات رئيسية ضمن استراتيجيتنا.

وبدوره قال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لـ»جنرال إلكتريك للطاقة الغازية»: «تتمتع «جنرال إلكتريك» بحضور طويل الأمد في العراق، ونعمل على الوفاء بوعودنا للبلاد وشعبها. وخلال السنوات الماضية، عملنا على مواصلة وتيرة تنفيذ المشاريع وتطويرها وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد. وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الطلب على الطاقة الكهربائية مع تزايد أعداد السكان؛ وبهدف دعم مختلف القطاعات وتأسيس المشاريع التنموية في البلاد، نعمل على تحديد مكامن الخلل وسد الفجوات الراهنة أولوية قصوى. ونتوجه بجزيل الشكر إلى الحكومة العراقية على الثقة التي وضعتها في إمكاناتنا لتزويد الطاقة الضرورية إلى المناطق التي تحتاجها في البلاد أينما تقتضي الحاجة،.

