«أبل» تتجاوز تريليوني دولار

مال وأعمال

أصبحت «أبل» أول شركة أميركية تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من اثنين تريليون دولار، بما يفوق ميزانيات عشرات الدول. ورغم أزمة فيروس كورونا التي ألمت بالعالم، إلا أن أسعار أسهم صانعة هواتف آيفون ارتفعت بنحو 60 في المئة، على ما أفادت وكالة «أسيوشيتد برس». ويبلغ سعر سهم أبل الواحد حاليا 466 دولارا، وهو من بين أعلى الأسهم سعرا في العالم. وقالت وكالة «رويترز» إن المستثمرين في وول ستريت وضعوا جانبا التحديات التي تواجه «أبل» حاليا بسبب الفيروس، مراهنين على أنها ستزدهر أكثر في عالم ما بعد «كورونا».

وصعد أسهم «أبل» بشكل كبير بعد الكشف عن النتائج الفصلية لأداء الشركة المتفوق.

