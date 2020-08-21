الدولار صعد من أقل مستوى في عامين

مال وأعمال

لندن- «رويترز»: صعد الدولار من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ما أدى لإقبال على شراء العملة الأميركية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو. وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، واحدا في المئة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة. وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأميركي كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأميركية منذ مطلع يونيو وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16 في المئة.