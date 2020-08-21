«أوبك+» تضغط من أجل الالتزام بتخفيضات الإنتاج

النفط و الغاز

هبطت أسعار النفط اذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب اذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع.

وتراجع خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة الى 45.03 دولارا للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 36 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة الى 42.57 دولارا للبرميل.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية ان مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس يقل عن توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار الى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.

وتراجع الطلب على الوقود 14 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات ادارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقد ضغطت أوبك وحلفاؤها على الدول المنتجة للنفط التي تضخ فوق مستويات الانتاج المستهدفة لها من أجل زيادة الخفض في أغسطس وسبتمبر وسط مخاوف من بطء تعافي الطلب على النفط، مع القول انه قد يصل لمستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

اجتمعت المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» لاستعراض مدى الالتزام دون اجراء أي تعديل على مستويات خفض انتاج النفط. ومن المقرر أن يزيد مقدار الخفض في الشهرين الحالي والمقبل بسبب تعويض العراق ونيجيريا وأنجولا وقازاخستان عن الانتاج الزائد في الفترة من مايو الى يوليو. وقال وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان استنادا الى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك أوبك وادارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات الى أن العالم سيصل الى حوالي 97 في المئة من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع - وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في أبريل ومايو.

وسبق وأن خففت «أوبك+» تخفيضات الانتاج الى 7.7 ملايين برميل يوميا من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغ 9.7 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل عشرة في المئة من الامدادات العالمية، بين مايو ويوليو، من أجل احداث توازن بين العرض والطلب المتهاوي.

تنتج أوبك وحدها في العادة ما يزيد كثيرا عن 30 مليون برميل يوميا من النفط منذ عقود، لكن بعد تخفيضات العام الحالي، بلغ انتاجها ما بين 20 مليونا و22 مليون برميل يوميا. ولم يناقش الاجتماع الذي جرى اليوم عن بعد سوى امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وأنغولا وقازاخستان.

ودون الكشف عن أرقام محددة، قالت «أوبك+» في بيان ان الدول ذات الانتاج الزائد في «أوبك+» في الفترة من مايو الى يوليو ستعوض تلك الكميات في أغسطس وسبتمبر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي ثبتت اصابته بفيروس كورونا وانضم الى الاجتماع الافتراضي من المنزل، «من المهم للغاية الحفاظ على الامتثال التام».

وقال الأمير عبد العزيز «يجب أن نسعى الى وضع نظام التعويض المؤقت وراء ظهورنا من خلال ازالة كل ما سبق من فائض الانتاج بحلول نهاية سبتمبر».

وتحدد موعد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لأوبك+ في 17 سبتمبر

وقال أفتار ساندو مدير أول للسلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة «النتيجة الايجابية من اجتماع أوبك+ كانت موازنة لاعلان ادارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي انخفضت (بأقل من) متوسط التوقعات».

لكن مسودة بيان لأوبك+ اطلعت عليها رويترز أظهرت أن موجة ثانية ممتدة من الجائحة تشكل تهديدا كبيرا لتعافي سوق النفط.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره الى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل في أبريل، بمساعدة من اتفاق أوبك+.

يحتاج العديد من أعضاء أوبك ايرادات نفط مرتفعة لضبط ميزانياتهم، لكنهم أيضا يريدون تجنب السماح لأسعار النفط بالزيادة كثيرا عن مستوى خمسين دولارا للبرميل كون ذلك سيشجع على عودة انتاج النفط الصخري الأميركي للزيادة.

