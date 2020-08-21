انخفاض مخزون النفط العائم إلى 35.7 مليون برميل

النفط و الغاز

قدرت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط، في عام 2020، بمقدار 8.1 ملايين برميل يوميا، الى 91.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط العام الماضي، ما يُقارب تقديرات المنظمات الأخرى كالمصارف والبيوت الاستشارية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها،، ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط، بمقدار 5.2 ملايين برميل يوميا، الى 97.1 مليون برميل يوميا، في 2021.

الا ان عددا من وسائل الاعلام ركزت على التعديل الذي قامت به الوكالة لتوقعاتها، حيث خفضت توقعها السابق للطلب العالمي على النفط، بمقدار 140 ألف برميل يوميا، في 2020، وبمقدار 240 ألف برميل يوميا، الى 97.1 مليون برميل يوميا، في عام 2021، وعدته نذير شؤم للسوق. وشرحت الوكالة تعديلها لتوقعاتها هبوطا بتباطؤ النمو في قطاع المواصلات، خاصة مجال الطيران، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا، الا أن بقاء تقدير الوكالة ضمن التوقعات المختلفة، في عام 2020، أو قريبا من توقعاتها السابقة، في 2021، قد يدل على خطأ توقعها الأصلي، وليس بالضرورة تحول الوضع الى الأسوأ.

وتشير البيانات الأولية للولايات المتحدة، الى انخفاض المخزون بمقدار 18.2 مليون برميل، في يوليو بينما ارتفع في أوروبا بمقدار 3.6 ملايين برميل، وانخفض بمقدار 1.6 مليون برميل في اليابان. ونظرا لانخفاض الأسعار المستقبلية مقارنة بالحالية، انتفى الحافز للتخزين، خاصة التخزين العائم، الأمر الذي خفض المخزون العائم بمقدار 35.7 مليون برميل من ذروته التاريخية، التي بلغت 184.8 مليون برميل، في شهر يوليو.

المعروض

تتوقع الوكالة انخفاض انتاج النفط العالمي بمقدار 7.1 مليون برميل يوميا، هذا العام، وأن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في 2021.

وأشارت الوكالة الى زيادة المعروض من النفط، بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، في يوليو ليصل الى 90 مليون برميل يوميا، وعزت الزيادة الى ارتفاع انتاج النفط الأميركي بعد فتح الآبار المغلقة، اثر تحسن الأسعار، وأيضا الى عودة انتاج السعودية والكويت والامارات للكميات التطوعية الاضافية التي أقرت تخفيضها، في شهر يونيو/باختصار، الوكالة ترى انتعاشا في الطلب على النفط، لكنه محدود، بينما ترى زيادة محدودة في الانتاج، خاصة عام 2021، المشكلة أن هناك مشكلة في البيانات. فانخفاض الطلب الشديد منذ شهر أبريل، رافقهم ارتفاع كبير في كمية النفط المفقودة التي لايعرف عنها شيئا حيث أن هناك فروق بين تقديرات العرض والطلب، وهذه الفروق وصلت الى حوالي 8 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي وأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في مايو.

