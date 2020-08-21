أكبر شركة تعدين تخطط لبيع مناجم الفحم

النفط و الغاز

تخطط الشركة الأنجلو-أسترالية «بي اتش بي» لبيع مناجم الفحم الحراري الخاصة بها خلال عامين، كجزء من تحركات شركة التعدين العالمية للاعداد لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت شركة التعدين الأكبر في العالم أنها ستحاول بيع حصتها البالغة 80 % في مشروع «بي اتش بي ميتسيو كول» المشترك الذي يمتلك منجمين في كوينزلاند لانتاج فحم الكوك منخفض الجودة الذي يستخدم في صناعة الصلب، كما تتطلع الى تفريغ أصول الفحم الحراري في أستراليا وكولومبيا.

وذلك استجابة لضغوط مستمرة من المستثمرين بما يشمل صندوق الثروة السيادي النرويجي – الذي يمتلك أسهما في «بي اتش بي» بأكثر من ملياري دولار أميركي – الذي اعترض في أبريل على استمرار الشركة في عمليات الفحم الحراري من خلال وضعها على قائمة المراقبة، وهي الخطوة الأولى قبل بيع حصته بالشركة.

