«البترول الوطنية» تدرب دفعة جديدة من طلبة «الدراسات التكنولوجية»

النفط و الغاز

وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية عقودا تدريبية مع دفعة جديدة من طلبة قسم تكنولوجيا تشغيل المصافي، بكلية الدراسات التكنولوجية، وعددهم 63 طالبا.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أنها ستقوم بموجب هذه العقود بتدريب هؤلاء الطلبة لمدة عامين ونصف العام في مراكز ومواقع التدريب التابعة لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، حيث يخضع الطالب لبرامج تدريبية مكثفة، وبرامج محاكاة لوحدات مصافي التكرير، تضاف الى المنهج العلمي الذي يتلقونه في الكلية.

ونوهت الشركة الى أنها ستتكفل بتقديم مكافأة شهرية للطالب طوال فترة الدراسة، مشيرة في هذا الصدد الى أن تقديم هذه المكافأة مرهون بنجاح الطالب، وتحقيقه المعدل الدراسي المطلوب، وذلك حرصا من الشركة على الارتقاء بمستوى خريجي تخصص تشغيل المصافي، وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة.

وأكدت الشركة أنها تهدف من خلال هذا البرنامج التدريبي الى الاستثمار الجيد في الشباب الكويتي، وتوفير فرص العمل الملائمة لهم بعد التخرج، وكذلك سد احتياجات دوائر العمليات التابعة للشركة من خريجي هذا التخصص، والذين يؤدون دورا مهما وأساسيا في عمل المصافي.

وكانت «البترول الوطنية» قد أجرت قبل أيام قرعة لتوزيع دفعة جديدة من خريجي تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي، قوامها 54 خريجا، التحقوا على اثرها بالعمل في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.

