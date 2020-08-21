شركات بترول نرويجية تجدد خطط الاستثمار

النفط و الغاز

كشف مسح لقطاع النفط والغاز أجراه مكتب الاحصاءات، أن استثمارات النفط والغاز في النرويج، أكبر منتج في غرب أوروبا، سترتفع أكثر هذا العام وتنخفض على نحو أقل في 2021 مقارنة مع ما كان متوقعا قبل أشهر قليلة. وجددت شركات نفط، منها اكوينور، عدة مشروعات بعدما أقر البرلمان النرويجي في يونيو حوافز ضريبية لدعم الاستثمار وحماية الوظائف في أعقاب انهيار أسعار النفط. وقال مكتب الاحصاءات ان من المتوقع حاليا أن تبلغ الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الرئيس بالبلاد 184.6 مليار كرونة نرويجية (20.7 مليار دولار) في 2020، مقارنة مع 180.3 مليار كانت متوقعة في مايو، بزيادة عن 177.6 مليار كرونة في 2019. وأظهر المسح أنه في العام القادم، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الى 148.6 مليار كرونة مقارنة مع توقع سابق عند 145.6 مليار كرونة. وكشف المسح أن ذلك قد تعقبه مراجعة أخرى بالزيادة في ظل احياء المزيد من المشروعات. وتسري التخفيضات الضريبية على المشروعات المعتمدة بنهاية 2022 مما يحمي نسبة أكبر من الدخل. لكن مكتب الاحصاءات قال انه على الرغم من أن شركات النفط ستنفق المزيد في تطوير الحقول فان التنقيب عن احتياطيات جديدة يتراجع على ما يبدو. وأضاف «أحد التفسيرات المحتملة لتوقعات التنقيب المعدلة في اتجاه نزولي لعام 2021 قد يكون أن حزمة الدعم الضريبي.. وفرت اطار عمل أكثر ملاءمة على نحو نسبي لفئات الاستثمار الأخرى».