لافي عبيد: ثقتي بقلمي  تفوق كل العوائق والمشقات

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شاب معاصر يُعايش فترة الستينيات من القرن الماضي في روايته «امرأة وستة رجال» والتي لم تكن لترى النور لولا اصراره وثقته بنفسه وبقلمه وأن ما كتبه يستحق القراءة، فروايته كما يراها تحمل قضية مهمة لا تخص المرأة فقط بل المجتمع بشكل عام، ويجب تسليط الضوء عليها والتنبيه لها، «النهار» التقته في هذا الحوار للتتعرف من خلاله على تفاصيل أكثر حول روياتيه «امرأة وستة رجال» والتحديات التي واجهها حتى أوصل روايته لدي القراء، وإلى تفاصيل الحوار مع الكاتب لافي عبيد:

في وقت محايد للحقبة الزمنية وفارق العمر في سلسلة الأحداث التي حدثت في روايه (امرأة وستة رجال) كيف اتتك فكرة الرواية وكيف عاصرت جميع الأحداث في ذلك الوقت أي حقبة الخمسينيات وانت شاب ثلاثيني؟

الفكرة لم تأت بسهولة بحيث أنني بحثت كثيراَ واستحوذت فكري فكرة بأن المرأة في ذلك الوقت كيف كانت مضطهدة؟ وكيف هي الآن . لذ?لك وددت أن أكتب شيئا يضاهي حقوقها في ذلك الوقت وكيف كانت رغم («ضعفها وقلة حيلتها») الا انها كانت تتمتع بقوة وذكاء يضاهي الف رجل في ذلك الوقت وحتى ابين للمرأة في عصرنا الحالي كيف كانت الفتاة في الماضي وانت الان تملكين كل شيء وهي كانت لا تملك اي شيء.

هل تعتقد بأن رواية «امرأة وستة رجال» عنوانها جريءٌ بعض الشيء بحيث انه يُعطي صورة مغايره لـ سلسلة أحداث الرواية؟

العنوان مرتبط ارتباطاً كلياً بالاحداث ولكن تفكير الناس يختلف من شخص الى اخر «وددت أن أظهر لجميع القراء أو الناس أجمع وأن اطبقَ مقولة لا تحكم على غلاف الكتابِ من عنوانه وهذا ما حدث بالضبط لـ عنوان روايتي «امرأة وستة رجال» الكل متوقع شيئاً مختلفاً عن الرواية ولكن حين يقرأها يجدها غير الذي تخيله عنها.

ما الغاية أو النظرية أي الرسالة التي وددت أن ترسلها للقراء عبر روايتك..؟

الغاية من الرواية هي عدة أمور منها وددت أن ابلور روايتي بصورة بسيطه ذات طابعٍ سلس ومرن الا وهي: بأن المرأة رغم ضعفها وخوفهاوقلة حيلتها في ذلك الوقت والقيود تحيط بها من كل اتجاه إلا أنها بوقت ( الصعاب والمصائب) تصبح امرأة مختلفةً جداَ امرأة قوية وكأنها مخلوقة من فولاذ « ويجب عليها بأن تحب بـ عقل لا بتهور كما حدث مع بطلتي غنيمة مع خالد بحيث انها أعطت كل ما تملك في لحظة عاطفية فخسرت كل شيء من أجل رجلٍ لا يستحق الحب وايضا كانت كان قضية مهمة جداً الا وهي قضية ابنْ الخطيئة اذا لم يتداركوا من هم معنيون به سوف يضيع في زحمة الزمن وهذا ما فعلته بطلة الرواية شريفة كيف أوصلته الى بر الامان وبين اسرة ابيه وثبتته في شجرة العائلة دون ان يعرف أحد حقيقته.

باعتقادك هل «امرأة وستة رجال» نالت ما تستحق من قراءة وانتشار وقبول لدى القراء..؟؟

لا وذلك باعتقادي الشخصي أن عنوان الرواية أخذ طابعا جريئاً مع ان الرواية تحاكي الفئات العمرية ابتداء من 13 سنة فما فوق وذلك ما جعلني اضطر لشرح أحداث وغاية الرواية لبعض أولياء الأمور لأنهم كانوا متخوفين جداً من عنوان «امرأة وستة رجال» وايضا بعض المكتبات تخوفت من العنوان ولم تضعها في ارففها مع اني كنت جدا حريص في طرحي.

هل ندمت على اختيار عنوان روايتك وكيف اتتك فكرة? عنوان الرواية…؟

لا أخفي عليكم سرا في بادئ الأمر كان العنوان ملهم وجميلاً إلا أنه بعد خوضي لتجربتي مع القراء وتواصلي معهم وكيف كان التخوف من العنوان وددت لو أنني لم أضع ذلك العنوان واخترت عنواناً أقل جرأة وذلك لتأخذ الرواية مساحتها القرائية وانتشارها المطلوب ولكن لله الحمد على هذا الإنجاز الذي حصلت عليه اما بخصوص كيف اتت فكرة عنوان الرواية كان من المفترض أن يكون عنوانها ( غلطة خجلة) ولكن في اللحظة الاخيرة فكرت في شريفة وعدد شخصيات الرجال في حياتها الا أنني اكتشفت بأنها لم تخالط رجالا آخرين غير الذين ذكروا في روايتي بحكم العادات والتقاليد والمسموح وغير المسموح..

هل من الممكن ان تكون الشخصيات التي ذكرتها في روايتك موجودة حقا في وقتنا الحالي بحيث إن الحقبة التي اخترتها في ذلك الوقت تختلف كثيراً عن الحقبة الزمنية التي نعيشها حاليا ؟

الشخصيات التي ذكرت في روايتي هي عبارة عن شخصيات نتعايش معها بل نعيش معها والشخصيات التي عاشت في روايتي «امرأة وستة رجال» هي شخصيات موجودة حقاً في وقتنا الحالي والوقت الذي سبق.

لماذا اخترت روايتك هذه بالرغم من مصادر موثوقة أن لك عدة روايات ومنها روايات مقتبسة من قصص حقيقية ؟

اخترت هذه الرواية لان فيها قضية مهمة يجب ان تطرح في مجتمعنا وننبه عليها وبالذات الفتاة يجب ألا تخدع بكلام حب من غير شيء ملموس والذي يحب بصدق يجب ان يطرق الباب لا يأتي من النافذة. وايضا كما ذكرت بان قضية الاطفال الذين يلدون وليس لهم اب كيف ستكون حياتهم في مجتمع شرقي لا يرحم مثل هذه الفئات التي يرفضها المجتمع تماما.

هل واجهت صعوبة في نشر الرواية أم أن الطريق كانت سالكةٌ أمامك؟

فالحقيقة لقد واجهتني صعوبات كثيرة حتى بتُ أُجرُ نحو اليأس ولكن ثقتي بقلمي كانت تفوق كل العوائق والمشقات التي واجهتها في ذلك الوقت وكما تعلم بأن القارئ العربي بالاخص ، له ذوقٌ خاص في القراءة وهذا ما دفعني لمواجهة كل الصعاب لاصارع ولتكون مولودتي الاولى هي رواية ذات مغزى يُفهم وعبرة لكل الفئات فأخذتها تحدياً لنفسي اولا وللصعوبات والمشقات ثانياً وهذا ما حدث عندما استلمت بيدي النسخة الاولى وكأنه إنجاز عظيم بالنسبة لي كلافي عبيد القارئ قبل الكاتب لان الرواية رفضت من أكثر من دار لاسباب متعلقة بسياسة الدار ولكن الحمد لله في النهاية طبعت روايتي الأولى مع أن ولادتها كانت صعبة بعض الشيء كل هذا حصل بسبب أشخاص أتوجه لهم بالشكر .فمن واجبي يجب ألا أنسى أن اشكر الكاتب الخلوق المتواضع سعد البدر الذي له الفضل في ان ترى روايتي النور والشكر الثاني الموصول لصاحب دار بوك لاند الاستاذ جاسم العمران الذي اعطاني فرصة ان تطبع روايتي الأولى عن طريق داره والذي اعتبره أخاً كبيراً لي.

ما الخطوة التالية للكاتب لافي عبيد وهل سنرى رواية جديدة قريباً..؟

بإذن الله ستكون عما قريب بين يديكم قرائي الأعزاء روايتي الجديدة التي سأفصحُ عنها قريباً. ولكن مازالت الطريق وعرة وتتطلب مني أن أثبت نفسي في هذا الميدان لانه يوجد الكثير من الكتاب المميزين الذين يفوقونني في هذا المجال