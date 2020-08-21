«كتارا» تستعد لتدشين «معجم قطر الثقافي» في 2022

علم ومعرفة

تعكف المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا، على إعداد معجم ثنائي اللغة تحت مسمى (معجم قطر الثقافي) ومن المؤمل نشر النسخ الورقية لأجزاء المعجم في 2020، وتشتمل على، معجم البحر وكل متعلقاته، معجم البر وكل متعلقاته، كذلك معجم الأمثال وكل مايتعلق بها، ومعجم المفردات اليومية، معجم الحيوان، معجم الأطعمة ومتعلقاتها، كذلك معجم الملابس والمشغولات بجميع متعلقاتها.

وسيتم إطلاق معاجم صغيرة للطفل مع كل جزء من أجزاء المعجم الثقافي بمفردات مختصة، مثل معجم الطيور ومعجم الأسماك، ومعجم الغوص، ومعجم الألعاب الشعبية، ومعجم أغاني الطفل القديمة، وسيتم تزويد معاجم الطفل بالصور المشوقة الجاذبة، والى جانب الإصدار الورقي لمعجم قطر الثقافي ستتم إتاحة محتويات المعجم على منصة الكترونية كبيرة.

وقد انطلق مشروع «معجم قطر الثقافي» منذ عامين، وتبنى المشروع كل السمات والمعارف والسلوكيات الاجتماعية للإنسان القطري، لاضطلاعه بجمع وتدوين كل المفردات اللهجية للمجتمع القطري بمعارفه ولغته وكيانه الاجتماعي، ووسائل التواصل بينه وبين الآخر.

وشكلت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، لجنة عليا لانجاز مشروع معجم قطر الثقافي، تضم كلاً من أ. د مريم عبد الرحمن النعيمي، الاستاذ خالد عبد الرحيم السيد، تحت إشراف الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ويتفرع عن اللجنة العليا لمشروع معجم قطر الثقافي لجنتان، تنفيذية وأخرى استشارية، وتضم اللجنة التنفيذية مجموعة من الباحثين، وتضم اللجنة الاستشارية، كلاً من: د.حسن رشيد، الأستاذ عبد العزيز بوهاشم السيد، والاستاذ علي الفياض.

وقد وصل مشروع معجم قطر الثقافي الى مراحل متقدمة حيث تم حتى الآن جمع مايقارب من 20000 مفردة شاملة ومنوعة من مفردات الحياة القطرية، وتم جمع 1300 مثل من الأمثال الشعبية عدد بناء مفرداتها تجاوز 6000 ألاف مفردة، وجار العمل على جمع بقية المفردات وتوثيقها، ومن ثم البحث فيها لغوياً وتراثيا وثقافيا واجتماعيا.

وبمناسبة إحراز تقدم كبير في مشروع معجم قطر الثقافي، تتقدم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالشكر الجزيل للمؤسسات التي مدت يد العون بالدراسات المختصة والخرائط، وتتطلع المؤسسة إلى مزيد من التعاون والدعم للنهوض بهذا المشروع العملاق على أكمل وجه.

ويهدف معجم قطر الثقافي بالدرجة الأولى الى تنمية الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي من خلال خلق ثقافة متكاملة تربط كل معلم ومفردة قطرية بدلالالتها اللغوية والتراثية والثقافية، وكذلك ربط جميع المعالم والمسميات القطرية بأصولها اللغوية الفصيحة وأبعادها اللهجية والثقافية، كما يهدف المشروع الى إتاحة رصيد ثقافي علمي يبرز أصالة وجذور المفردات القطرية على مر القرون، ويعد تدوين اللهجة كتراث وطني شاهد على خصوصية المجتمع الثقافية والحضارية، ومن الأهداف ايضاً تأصيل هذه اللهجة بربطها بجذورها العربية الممتدة عبر العصور القديمة، كما يمكن المشروع من تتبع الروافد الأخرى غير العربية التي غذت هذه اللهجة برصيد معجمي أثراها بوساطة التواصل الذي ربط المجتمع القطري بالشعوب الأخرى في محيطه الجغرافي، والتعرف على مستوى التأثير لكل رافد لغوي.

وكذلك يهدف المشروع الى حماية اللهجة القطرية بمفرداتها القديمة للأجيال القادمة، بالإضافة الى الحفاظ على المخزون القيمي للهجة القطرية، التي تحمل مجموع القيم والعادات السائدة لدى المجتمع، لأن ترقية اللهجة العامية لا تتنافى مع الحفاظ على اللغة العربية الفصحى الأم لهذه اللهجة.

ويشكل معجم قطر الثقافي موسوعة ثقافية شاملة للتعريف بالثقافة القطرية بكل معانيها وسماتها ومفرداتها باعتبار أن الثقافة سلوك اجتماعي ونظام يتكون من مجموعة المعتقدات والمعارف والسلوكيات وعلاقة الإنسان بلغته وثقافته التي ظهرت في مختلف العلوم كعلم اللسانيات وعلم النفس والانسانيات والفلسفة وقد تبنى معجم قطر كل هذه المعارف وذلك بدراسة المفردة القطرية ببيان الأصل اللغوي والتطور اللهجي لهذا الأصل، والبحث عن جذور هذه المفردات في المعاجم العربية وتتبعها في الشعر والأدب.

