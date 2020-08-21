ترامب: سنعيد فرض «كل العقوبات الأممية» على إيران

عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه أمر وزير الخارجية مايك بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل آلية «سنابّاك» المثيرة للجدل من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأمميّة على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عملياً على إيران والتي تمّ تعليقها في السابق».

وتتيح آلية «سنابّاك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق. لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه. وبعيد تصريح ترامب أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ بومبيو سيقصد نيويورك لإخطار مجلس الأمن بذلك. وجدّد الملياردير الجمهوري انتقاداته الشديدة للاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه الديموقراطي، واصفاً إيّاه بـ«الكارثي» وبأنّه «نتاج فشل السياسة الخارجية» التي انتهجها باراك أوباما ونائبه جو بايدن، المرشح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وبحسب إدارة ترامب فإنّ رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكّن الجمهورية الإسلامية من الحصول على عشرات مليارات الدولارات استخدمتها في نشر «الفوضى والدم والرعب» في الشرق لأوسط والعالم أجمع.

وفي مؤتمره الصحافي توقّع ترامب أن يفوز بالانتخابات وأن تهرع طهران إليه في خلال شهر من ذلك طلباً لاتفاق جديد. وقال «في الشهر الأول الذي سيلي فوزي في الانتخابات، ستأتي إيران وتطلب منّا التوصّل إلى اتفاق بسرعة كبيرة لأنّ حالهم ليست على ما يرام». في المقابل وصفت روسيا تصريحات الولايات المتحدة بشأن معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بأنها عبثية مضيفة أنه ليس لديها أسباب قانونية أو سياسية لفعل ذلك، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف امس.

وحذر وزير الخارجية الأميركي روسيا والصين من تجاهل معاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ريابكوف قوله إن مثل هذه الخطوة ستفضي إلى أزمة في المجلس. وردا على سؤال في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» عن التصرف المتوقع من الولايات المتحدة تجاه كل من روسيا والصين إذا عارضتا إعادة العقوبات على إيران، قال بومبيو «العقوبات ستفرض على جميع المنتهكين للعقوبات الدولية».

