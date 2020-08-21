عقوبات أميركية على 3 كيانات في الإمارات لدعمها «ماهان» الإيرانية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في الإمارات وأحد الأشخاص على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مادي لشركة «ماهان إيرلاينز» الإيرانية، والتي تضعها واشنطن على قائمتها السوداء. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، إنها تفرض العقوبات على شركتي «Parthia Cargo» و«Delta Parts Supply FZC» لدعمها المادي لشركة الطيران الإيرانية «ماهان» بالإضافة إلى المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي، الذي يمتلك ويدير شركة «Parthia Cargo».

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد قدمت هذه الشركات معًا الأجزاء الأساسية والخدمات اللوجستية لشركة «ماهان» التي تم تصنيفها في إطار سلطات مكافحة الإرهاب لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وكذلك بموجب سلطة مكافحة انتشار الأسلحة. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان مكتوب، أعلن فيه هذا الإجراء، «ماهان لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى إيران»، بحسب تعبيره.

