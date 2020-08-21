أبرز معارض روسي في غيبوبة بعد تعرضه «لتسمم»

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موسكو- الوكالات: أدخل أبرز معارض روسي أليكسي نافالني العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما تعرض «لتسمم»، بحسب ما أعلنت الناطقة باسمه امس. وقد أدخل نافالني وهو محامٍ يبلغ 44 عاما وناشط مناهض للفساد ومن بين أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ.

وقالت الناطقة باسمه كيرا يارميش على «تويتر» إن نافالني أدخل غيبوبة ووصل على جهاز تنفس اصطناعي وتجرى حاليا الاختبارات والفحوص اللازمة. وأضافت «تعرض أليكسي لتسمم. وهو الآن في العناية المركزة». وأوضحت لإذاعة «إيكو أوف موسكو»، «أنا متأكدة من أنه تسميم متعمد».

وقد أفادت وكالة الانباء الرسمية «تاس» أن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم في مستشفى اومسك للطوارئ في سيبيريا. وقال رئيس الأطباء في المستشفى ألكسندر موراكوفسكي لوكالة «تاس»، «إنه في حال خطرة». وأشارت يارميش إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى المستشفى بناء على طلبهم. وكتبت على تويتر»نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه. لان ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه في الصباح».

وغرّد رئيس الدائرة القانونية لمؤسسة مكافحة الفساد التي يرأسها نافالني، فياتشيسلاف غيمادي أنه «لا شك أن نافالني قد تعرض للتسميم بسبب منصبه ونشاطه السياسي». وأوضح أن محامي نافالني طالبوا بفتح تحقيق في محاولة اغتيال شخصية عامة.

ونشر شاهد عيان صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنافالني وهو يشرب من كوب ورقي في مقهى أحد المطارات. كما بثت قناة «رين تي في» مقطع فيديو تم تصويره من الطائرة يظهر نافالني وهو ينقل على نقالة إلى سيارة إسعاف.

