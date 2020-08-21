بلاغ ضد عون ودياب

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: تقدم محام لبناني ببلاغ قضائي إلى النيابة العامة ضد الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت. ويأتي البلاغ الذي تقدم به المحامي مجد بطرس حرب بسبب ما قال إنه تقصير وإهمال كل من عون ودياب في واجباتهما تجاه ما حصل. وقال حرب لوكالة «الاناضول» التركية للانباء إنه تقدم بالبلاغ إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات ضد المسؤولين بسبب عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الكارثة. وأضاف أن البلاغ مبني على معطيات ثابتة، وعلى كتاب أرسلته المديرية العامة لأمن الدولة في 20 يوليو الماضي لهما تخبر فيه عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ، لكنّ رئيسي الجمهورية والحكومة لم يتخذا الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، بحسب حرب. وكان عون قد كشف خلال حديث مع صحافيين عن معرفته السابقة بوجود المادة المذكورة في المرفأ، لكنه نفى علمه بمدى خطورتها، وأنه ليست لديه صلاحيات كافية للتصرف.

