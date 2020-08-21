أوباما: رئاسة ترامب «حررت أسوأ غرائزنا»

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ويلمينغتون- الوكالات: دعت كامالا هاريس التي نصبت رسميا مرشحة ديموقراطية لمنصب نائب الرئيس الأميركيين الى هزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة حيث الديموقراطية بحسب باراك أوباما، على المحك. وقالت السيناتورة عن كاليفورنيا (55 عاما)، والتي قد تفتح صفحة جديدة في التاريخ الأميركي في 3 نوفمبر عبر كونها أول امرأة تصبح نائبة للرئيس «نحن نستحق أفضل بكثير» ودعت المدّعية العامّة السابقة لولاية فلوريدا المتحدّرة من أب جامايكي وأم هندية إلى التعبئة لتجنب انتكاسة جديدة، بعد تلك غير المتوقعة لهيلاري كلينتون في عام 2016 منددة بـ«الفوضى الدائمة» و«عدم الكفاءة» و«القسوة».

وقالت إنّ «فشل دونالد ترامب في القيادة أدّى إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش» مشيرة إلى وباء «كوفيد-19» الذي أدى إلى 170 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة. وأضافت في خطاب مليء بالحكايات الشخصية قبل أن ينضم إليها جو بايدن مبتسمًا على المنصة مع الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي «لايوجد لقاح للعنصرية، علينا القيام بالمهمة».

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الديموقراطي، الذي تم تنظيمه هذا العام عبر الإنترنت بسبب الوباء بخطاب لجو بايدن (77 عاما)، الذي ترشح لرئاسة الدولة العظمى بعد نصف قرن تقريبًا من دخوله معترك الحياة السياسية. من جهته وجه الرئيس السابق باراك أوباما، قبل 75 يومًا من الانتخابات بوجه متجهم، لائحة اتهام قاسية ضد خلفه في البيت الأبيض وقال أوباما، الذي تقاعد من الحياة السياسية رغم كونه أصغر سنا بكثير من المرشحين في السباق الرئاسي «كنت آمل، لصالح بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب الرغبة في أخذ دوره على محمل الجد، وأن يشعر بثقل المنصب». وأضاف أوباما الرئيس الثالث السابق الذي دعم جو بايدن في المؤتمر بعد بيل كلينتون وجيمي كارتر، «لكنه لم يفعل ذلك قط». وأوضح «أن عواقب هذا الفشل وخيمة مع وفاة 170 ألف أميركي وفقدان ملايين الوظائف وتحرير أسوأ غرائزنا» متهما خليفته باستخدام الرئاسة «كبرنامج إضافي لتلفزيون الواقع». وخلال خطاب أوباما، كثف ترامب التغريدات الغاضبة بأحرف كبيرة، متهماً سلفه على وجه الخصوص بالتجسس عليه خلال حملته الانتخابية.

