الإمارات قد تحصل على «إف- 35» في اتفاق جانبي

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تدرس الولايات المتحدة بيع طائرات «إف-35» المقاتلة الشبح للإمارات في اتفاق جانبي بعد مبادرات الإمارات تجاه إسرائيل، وذلك وفق ما ذكره مصدر مطلع في القطاع شارك في الحوار مع المسؤولين الحكوميين. وسوف تأتي صفقة بيع الطائرات، التي يمكن أن تقلص التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، بعدما قالت إسرائيل والإمارات الأسبوع الماضي إنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان علاقات جديدة واسعة النطاق بموجب اتفاق ساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوسط فيه. وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي إن الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات «إف-35» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» والتي استخدمتها إسرائيل في قتال بالفعل. وأضاف «يودون شراء الطائرات إف-35، سنرى ما سيحدث، الأمر قيد المراجعة». وقد يستغرق التفاوض على بيع المقاتلات «إف-35» وتسليمها سنوات، فيما يمنح أي إدارة أميركية جديدة وقتا كافيا لوقف الصفقة. واشترت بولندا، أحدث عميل للطائرات «إف-35» 32 طائرة لكنها لن تتسلم أولى الدفعات قبل عام 2024. ويحتاج بيع الطائرات أيضا إلى موافقة الكونغرس. وقال المصدر بالقطاع إن البيع المحتمل للطائرات تم ترتيبه بمساعدة كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر.