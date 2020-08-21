الكاظمي وترامب بحثا مصير القوات الأميركية

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: مدد رئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن بطلب اميركي في حين اكد البيت الابيض ان الشراكة الاقتصادية تمثل اهم قضية يبحثها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع الكاظمي اضافة الى دور ايران وتركيا في العراق والحرب على «داعش».

وقال مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ان الكاظمي تلقى طلباً من مراكز ومسؤولين أميركيين لتمديد زيارته إلى واشنطن، وأنه وافق على تأجيل موعد العودة التي كانت مقررة مساء العشرين من أغسطس.

كما أضاف أن التمديد جاء استجابة لرغبة أعضاء وقيادات في الكونغرس بينهم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لقاء الكاظمي.

غي غضون ذلك واصلا «حوارهما الاستراتيجي» الذي بدآه في يونيو عندما أعلنت إدارة ترامب أنها «ستخفض» وجودها العسكري في العراق «في الأشهر المقبلة».

ولدى سؤاله عن جدول زمني، رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الرد ودعا إلى «عدم التركيز» على «الأرقام». لكن مصير حوالي 5000 جندي أميركي منتشرين في العراق كان محور نقاش في البيت الأبيض امس خلال مباحثات الكاظمي مع ترامب.

وقال البيت الأبيض إنه يتطلع إلى زيارة الكاظمي التي تأتي في وقت حساس وفي ظل تهديدات إقليمية. وأوضح البيت الأبيض «هدفنا وقف سلوك إيران المشين في العراق، وسنساعد الحكومة العراقية لتحقيق ذلك، ونتفهم الروابط الدينية والثقافية بين إيران والعراق» كما أكد أن «المحادثات سنتناول دور تركيا في العراق أيضا».

وأضاف البيت الأبيض «نريد العراق بلدا مستقرا ومزدهرا، كما نريد منع تنظيم داعش من العودة» كما أعلن البيت الأبيض أن محور هذه الزيارة سيتركز حول الملف الاقتصادي وملفات الطاقة والاستثمارات واكدت الولايات المتحدة دعمها لجهود العراق لتحسين علاقاته مع الدول المجاورة. وبحث الكاظمي في مقر إقامته بواشنطن مع بومبيو سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة كما جرى التطرق إلى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار والتصدي لجائحة «كورونا» فضلا عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحوار الاستراتيجي بين البلدين. وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية. كما ناقش الجانبان أفضل السبل التي يمكن أن تدعم بها الولايات المتحدة الحكومة العراقية وهي تستعد للانتخابات البرلمانية، بما في ذلك زيادة الدعم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

