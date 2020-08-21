اغتيال الطبيبة ريهام يعقوب «أيقونة مظاهرات البصرة»

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البصرة – الوكالات: قتل مسلحون مجهولون في مدينة البصرة جنوب العراق الناشطة العراقية الطبيبة ريهام يعقوب وصديقتها، فيما أصيبت ناشطتان أخريان.

وقالت مصادر امنية عراقية إن ريهام يعقوب الناشطة في الحركة الاحتجاجية المحلية منذ 2018 والتي قادت العديد من المسيرات النسائية قتلت برصاص بندقية هجومية كان يلوح بها مسلحان على دراجة نارية. وقالت وسائل إعلام عراقية إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة كانت تستقلها 4 نساء، ما تسبب بمقتل اثنتين منهن إحداهما الطبيبة ريهام وإصابة الأخريين.

وتفاعل نشطاء عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة ريهام ونشروا صورا ومقاطع فيديو من المظاهرات والمسيرات النسائية التي قادتها بالبصرة، معبرين عن حزنهم وغضبهم الشديدين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إقالة قائد الشرطة في محافظة البصرة، وعدد من مديري الأمن، وذلك في أعقاب التقارير التي تداولت أنباء مقتل الناشطة التي توصف بـ: «ايقونة» مظاهرات البصرة .وقال مصطفى الكاظمي الذي يزور الولايات المتحدة، في تغريدة له على تويتر، «أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مديري الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها».

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن «التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون»، بحسب وصفه.

