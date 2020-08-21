البيدر: العراق يحتاج تغييراً جذرياً وفكراً جديداً

عربيات ودوليات

قال المحلل السياسي العراقي علي البـيدر ، أن العملية السياسية في العراق تحتاج إلى تغيير جذري وفكر جديد، مؤكدا أن الاشكالية تكمن في قانون انتخابات تصيغه الكتل السياسية دائما على مقاسها.

وشبه البيدر في مقابلة مع «النهار» العملية السياسية بـ «صندوق فاكهة تالف» كلما وضعت فيه ثمار طازجة اخذت طريقها الى التلف، وهذا ما يحصل مع شخصيات كانت نقية قبل أن تتواجد في مراكز صناعة القرار.

واعرب البيدر عن اعتقاده أن البيئة السياسية في العراق حاليا غير صالحة لإبرام أي اتفاقية أو حوار استراتيجي مع أميركا ، لكنه شدد على أهمية زيارة رئيس الوراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية في إبراز دور العراق في المجتمع الدولي.

وعن العلاقات العراقية الكويتية، قال البيدر إنها تكتسب احتراما دوليا كبيرا لأنها قائمة على مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، مؤكدا ان «الكويت تعاملت بحكمة وانسانية مع كافة المراحل التي عاشها العراق».. وفي مايلي تفاصيل الحوار:

كيف تقرأ الوضع السياسي العراقي اليوم؟

بعد 17 عاما من وجود النظام السياسي الحالي وصلت البلاد إلى شفا الانهيار الامني والسياسي والاقتصادي الاحزاب السياسية التي تفتقر الى الاداء القويم وغياب الروح الوطنية ، هناك سخط شعبي على السلطة من جميع فئات الشعب. الكرد يرون انهم خارج الحسابات الوطنية للحكومات بعد تجاهل مطالبهم الدستورية. اما العرب السنة فيرون ان الحكومة تتعامل معهم بهامشية وسط غياب الدور الحقيقي لممثليهم السياسيين الذين لم يكونوا على قدر من تحقيق مطالبهم.

الشيعة في الوسط والجنوب يشعرون بالغضب نتيجة انعدام الخدمات في مدنهم وازدياد حالات الفقر وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت. هذا الوضع انتج حالة من الغضب الجمعي ضد المنظومة السياسية برمتها خلف تظاهرات ماتزال مستمرة.

كيف تقيم خطوات الحكومة الحالية حتى الآن؟

هناك خطوات اصلاحية ، لكنها بطيئة وحذرة بسبب تراكم الاخفاقات السابقة. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدا جادا في احداث تغيير اصلاحي، الا ان ذلك يصطدم بعقبات كثيرة. بدءً من التدخلات الاقليمية ، وصولا الى المواقف السياسية المتباينة، وليس انتهاء بالواقع العراقي الذي يعاني مشاكل عديدة ابرزها السلاح المنفلت. في منهاجه الوزاري الذي قدمه الكاظمي الى البرلمان والشعب، استطاع من تنفيذ خطوتين مهمتين في هذا الصدد هما : اعلان موعد الانتخابات المبكرة وخلق موقف دولي تزداد قوته بالنسبة للعراق عبر محاولة استعادة الدور الاقليمي والدولي المغيب منذ 2003 . لكن الكاظمي لم يستطع حتى الان من كشف ملفات الفساد الكبيرة ومحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى العدالة مع معرفة مصير المعتقلين من المتظاهرين والافراج عنهم بأسرع وقت رغم نفي المؤسسات العراقية الاصلاحية والامنية وجود موقوفين من المتظاهرين وهذا ما يزيد الامر تعقيدا. كما ان الكاظمي وعد باجراء حوار وطني شامل وصريح لم يتم التحضير له حتى الان .

كيف تفسرون الجدل الحاصل بين الأطراف السياسية حول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة؟

معظم الكتل البرلمانية ترى في الانتخابات المبكرة فخ يريد الكاظمي ايقاعها فيه، كونها لم تتصالح مع جماهيريها الرافضة لأدائها داخل البرلمان او حتى في الحكومة.

تحاول هذه الاطراف تأجيل موعد الانتخابات لأبعد مدة ممكنة كي تستطيع من اجل استعادة توازنها على الارض والتصالح مع جمهورها. الاشكالية هنا لا تكمن في موعد الانتخابات فقط، وانما في قانون الانتخابات الذي تصيغه الكتل السياسية دائما على مقاسها، الشارع اليوم يطالب بقانون انتخابي جديد تكون فيه المحافظة الواحدة ذات دوائر انتخابية متعددة وهو ما يضمن التمثيل لكل مدن البلاد ويحرج الكتل السياسية، فيما تسعى الكتل السياسية تمرير القانون بصيغته الحالية الذي تكون فيه المحافظة دائرة واحدة لضمان تمثيلها ثانية او انها تسعى لتعديل القانون بطريقة «التحايل» عبر جعل المحافظة ثلاثة دوائر انتخابية او اربعة وهذا ما يجعلها تشعر بالارتياح وضمان تواجدها في المشهد البرلماني ثانية .

الخيار الأنسب يتمثل في توفير بيئة انتخابية مناسبة تجري فيها الانتخابات اي كانت سواء مبكرة او ابكر او حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية , وهذا صعب جدا في ظل استشراء السلاح غير المنضبط خارج منظومة الدولة, مع وجود المال السياسي الذي سيكون له دور كبير في عملية التأثير على رغبات المواطنين في التغيير.

هل انتم مع صعود جيل سياسي جديد إلى الواجهة ؟

الفكرة في هذا الموضوع لا تتعلق بالاشخاص بقدر تعلقها بوجود فكر جديد، من هذا المنطلق نحن لسنا ضد شخصيات لديها باع في العملية السياسية منذ 2003 الا انها يجب ان تأتي بفكر سياسي جديد يقبله الشارع . الوضع السياسي يتطلب تغييرات جوهرية وهذا صعب جدا لذا يجعلنا وبلا شك نقف وندعم بشكل كبير التغيير المنشود في خارطة العملية السياسية التي شهدت احتكارات كبيرة من قبل مسميات معدودة تمكنت من استثمار احوال البلاد واعادة تدوير نفسها عبر تغيير مسمياتها الانتخابية وبرامجها السياسية.

العملية السياسية في العراق تحتاج الى تغيير جذري عبر زج شخصيات شبابية تمتلك الحيوية والامكانية على التواجد في دوائر صناعة القرار سيما وان الشباب في العراق يمثلون الشريحة الاكبر، الا ان اسباب كبيرة ابعدتهم عن حجمهم الحقيقي منها قوانين الانتخابات التي تنص على بلوغ سن المترشح لــ 30 عاما من اجل الموافقة على ترشيحه . للأسف العملية السياسية في العراق اصبحت تشبه «صندوق فاكهة تالف» كلما وضعت فيه ثمار طازجة اخذت طريقها الى التلف. وهذا ما حصل عبر تواجد شخصيات كانت نقية قبل ان تتواجد في مراكز صناعة القرار في البرلمان او الحكومة.

نحتاج الى استبدال هذا الصندوق برمته وهذا ما نسعى إليه عبر ازاحة الطبقة السياسية.

كيف تقيمون الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي؟

حقيقة ان البيئة السياسية في العراق غير صالحة لأجراء اي اتفاقية او اعادة النظر في اتفاقيات سابقة ومنها الاتفاقية العراقية الاميركية التي ابرمت في وضع كان العراق يمثل الطرف الضعيف فيها كونه يخضع لأحتلال اميركي صريح . اعادة صياغة هذه الاتفاقية تحت مسمى (الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي) كان بضغط قوى سياسية مناهضة للولايات المتحدة. العراق في المرحلة الحالية بحاجة ماسة الى تعزيز الدور الاميركي داخل اراضيه سيما على الصعيد الامني في ظل وجود تهديدات حقيقة من قبل تنظيم داعش وهذا ما يتطلب تثبيت القواعد الاميركية مخافة ان تتكرر تجربة داعش التي حصلت نتيجة انسحاب القوات الاميركية وضعف قدرة قوات الامن العراقية بعد استشراء الفساد والمحسوبية.

ما توقعاتكم لنتائج زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن؟

لهذه الزيارة فوائد عديدة تتمثل في دعم العملية السياسية في البلاد وتنفيذ برنامج الحكومة الاصلاحي. اضافة الى ابراز دور العراق في المجتمع الدولي وهو ما سيمنحه دور اكبر من قبل الاطراف الفاعلة ما ينعكس ايجابا على واقع البلاد . كما ان هناك فوائد اقتصادية لهذه الزيارة من خلال دعم العراق للخروج من ازمته الاقتصادية ومساعدته في معالجة ازمة جائحة كورونا . كما ان الدور الاميركي واضح وصريح في دعم العراق امنيا لمحاربة تنظيم داعش وفصائل اضعفت هيبة الدولة.

كيف تصف العلاقات العراقية - الكويتية؟

العلاقات العراقية - الكويتية متينة سواء على المستوى الشعبي او الرسمي، حيث تقوم السياسة الخارجية للكويت على مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وهذا ما اكسبها احتراما دوليا كبيرا وعلاقات متميزة باغلب الدول . البلدان يمتلكان فرصة كبيرة ممكن استثمارها في فك قيود الماضي بعد حسن النوايا التي ابدتها الكويت للعراق منذ العام 2003 من خلال دعم التجربة الديموقراطية العراقية سيما ان الكويت تمتلك خبرة في هذا المجال كرائدة لهذه التجربة في منطقة الخليج . نستطيع ان نصف مرحلة العلاقات العراقية الكويتية الحالية بالممتازة بعد وجود جدية حقيقة من كلا الطرفين بتعزيز تلك العلاقات على جميع المستويات والاصعدة وردم الشرخ الذي احدثه غزو العراق للكويت في العام 1990 . كانت جميع سلوكيات الكويت تجاه العراق ايجابية منذ اعادة افتتاح السفارة الكويتية في العراق العام 2004 وصولا بتقديم الدعم المادي للعراق وليس انتهاء بمساعدة العراق للخروج من ازمة مرحلة داعش عبر دعم النازحين واحتضان مؤتمر دولي للمانحين من اجل اعادة اعمار المناطق التي دمرتها عمليات التحرير بعد العام 2014 وما تلتها من احداث وهذا ما يؤكد حسن نية الكويت تجاه تعامله مع العراق . الاواصر المشتركة بين البلدين تؤهلهما لكي يكونان اكثر دولتين عربيتين متقاربتين على الصعيد السياسي والشعبي ويجب المضي بهذا الاتجاه خدمة لأسم البلدين ومكانتهما الاقليمة والدولية , اضافة الى تحقيق مصالهما المشتركة.

الكويت تعاملت بحكمة وانسانية مع كل المراحل التي عاشها العراق سيما بعد سيطرة تنظيم داعش على بعض من اجزائه حيث قدمت الكثير من الخدمات للعراق واحتضنت مؤتمرا دوليا لأعادة اعمار تلك المناطق , وهذا ما يؤكد حسن نية الكويت تجاه فتح صفحة من العلاقات التي تستند على الثقة بالجانب العراقي عبر نسيان الماضي والشروع بمرحلة جديدة تدخل البلدين في مساحة اكثر ايجابية وتعاونا