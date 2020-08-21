بايرن يضرب موعداً مع سان جرمان في نهائي «الأبطال»

دوليه

واصل بايرن ميونيخ الألماني عروضه الباهرة وبلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على ليون الفرنسي 3-0 في نصف النهائي على ملعب «جوزيه ألفالادي» في لشبونة. ويعود الفضل بفوز بايرن إلى سيرج غنابري الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين 18 و33، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (89).

وضرب بايرن موعدا بعد غد في المباراة النهائية التي ستشكل خاتمة موسم توقف لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، مع باريس سان جرمان الفرنسي الفائز الثلاثاء على لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أيضا.

وهو الفوز العاشر لبايرن في مبارياته العشر في دوري الأبطال هذا الموسم (عادل رقما قياسيا كان يتشاركه النادي البافاري بنفسه مع ريال مدريد الإسباني)، إذ أنهى دوري المجموعات دون أن يخسر أي نقطة، وواصل بعد ذلك مسيرته الناجحة مطيحا بكل منافسيه في الأدوار التالية.

ونجح رجال المدرب هانزي فليك بايقاف مغامرة الفريق الفرنسي عند دور الأربعة بعدما شاهدوا كيف أقصى في طريقه لملاقاتهم كلا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن وربع النهائي تواليا، مستخدمين سلاحهم الهجومي الفتاك الذي كانت نتيجته ثمانية أهداف في مرمى برشلونة الإسباني في ربع النهائي.

وأصبح الفريق البافاري على بعد خطوة وحيدة من تكرار انجاز 2013 والثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال) التي احرزها حينها بقيادة مدربه السابق الأسطوري يوب هاينكيس.

وقال فليك بعد المباراة «كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا، لقد تأهلوا بعد عرضين رائعين ضد سيتي ويوفنتوس. إنهم أقوياء من الناحية التكتيكية وتسببوا لنا في مشاكل في بداية المباراة. نحن نعلم أننا بحاجة لتحسين الدفاع. قلنا سابقا إنه لا يمكننا تحمل تكلفة خسارة الكرة بسهولة، لكننا خسرناها». وسبق لبايرن ان خاض غمار المباراة النهائية عشر مرات سابقا حقق اللقب في نصفها (1974 و1975 و1976 و2001 و2013).

وللمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال يصل فريقان لنصف النهائي تم استبدال مدربيهما خلال الموسم، إذ حلّ الفرنسي رودي غارسيا بدلا من البرازيلي سيلفينيو في أكتوبر في ليون، وفليك بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر لدى بايرن.

وفشل غارسيا في الاقتداء بمواطنه ديدييه ديشان (المدرب الحالي لمنتخب فرنسا) كمدرب فرنسي يقود فريق من بلاده إلى المباراة النهائية، عندما قاد موناكو في موسم 2003-2004 لكنه خسر أمام بورتو البرتغالي 0-3.

بدأ الفريق الفرنسي المباراة بضغط هائل على المرمى الألماني وكاد الهولندي ممفيس ديباي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بعد انفراده بالحارس مانويل نوير، لكن تسديدته اصابت الشباك الخارجية.

وأهدر الكاميروني كارل توكو ايكامبي فرصة ثمينة لليون بعد تلاعبه بالمدافعين والحارس لكنه سدد في القائم (17).

وعاقب غنابري ليون ولاعبيه على اضاعتهم للفرص التي اتيحت لهم، بعدما شن زملاؤه هجمة مرتدة مرر له على اثرها جوشوا كيميتش الكرة، فتقدم بها وسدد من على مشارف منطقة الجزاء كرة يسارية قوية على يمين الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز (18). ولم يهبط التأخر بهدف من عزيمة الفرنسيين الذين حاولوا تسجيل هدف التعادل، لكن البافاريين رصوا صفوفهم وأصلحوا مكامن الخلل الدفاعي الذي عانوا منه في نصف الساعة الأول، وضاعفوا تقدمهم بهدف ثان لغنابري المستفيد من تمركزه داخل المربع بعد ارتداد محاولة البولندي روبرت ليفانودوفسكي من لوبيز، فتابعها في المرمى (33).

وهو الهدف التاسع للاعب البالغ 25 عاما في دوري الأبطال في تسع مباريات.

ومنح الهدف الثاني سيادة كاملة للبايرن على مجريات ما تبقى من الشوط الأول وسط تقهقر خصمهم الذي كاد يتلقى الهدف الثالث لولا تسرع ليفاندوفسكي الذي لم يصب الكرة (38).

واهدر الكرواتي ايفان بيريشيتش المعار من إنتر الإيطالي فرصة تسجيل هدف قتل المباراة بعد انفراده بالحارس لوبيز الذي انقذ مرماه ببراعة (51).

وخفف لاعبو بايرن من وتيرتهم لادخار شيئا من طاقتهم للفريق الفرنسي الآخر باريس سان جرمان في النهائي، ما أفسح المجال أمام ليون لتشكيل خطورة على مرمى نوير الذي وقف بالمرصاد.وأبى ليفاندوفسكي الا وان يضع بصمته على سجل المباراة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه بضربة رأسية (89).

