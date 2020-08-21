ليفاندوفيسكي يطارد رونالدو

دوليه

أسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في تأهل بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليون 3-0 أول من امس. واستطاع الدولي البولندي، أن يصطاد شباك ليون عبر تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط. وعزز ليفاندوفسكي تصدره لقائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بوصوله للهدف رقم 15. وبحسب شبكة «أوبتا»، فإن ليفاندوفسكي بات ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفًا أو أكثر في موسم واحد، بعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس. وحقق رونالدو هذا الإنجاز في 3 مواسم مختلفة، إذ سجل 17، 16 و15 هدفًا أعوام 2014، 2016 و2018 على الترتيب مع ريال مدريد. وبذلك، يصبح المهاجم البولندي على مقربة من معادلة رقم رونالدو القياسي، حال هز شباك سان جرمان بهدفين في المباراة النهائية، ليصل إلى 17 هدفًا هذا البطولة هذا الموسم. كما استطاع صاحب الـ 31 عامًا أن يهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال، إذ لم يتفوق عليه سوى رونالدو على مدار التاريخ.

