لقب «دوري أوروبا» بين إنتر وإشبيلية الليلة

دوليه

يلتقي إنتر الإيطالي مع إشبيلية الاسباني اليوم في مدينة كولن الألمانية ضمن نهائي بطولة دوري أوروبا. وكانت الأدوار النهائية للبطولة اقيمت بنظام التجمع في ألمانيا ومن مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الفريقان إلى التتويج باللقب والخروج من الموسم بلقب مهم بعد أن اخفقا على المستوى المحلي.

يعشق إشبيلية هذه البطولة التي توج بلقبها خمس مرات (رقم قياسي) وهو يطمح اليوم إلى تحقيق اللقب السادس بقيادة المدرب الاسباني جولين لوبتيغي الذي قدم مع الفريق عروضاً لافتة مكنته من الحلول ثالثاً في الدوري خلف ريال مدريد البطل وبرشلونة الوصيف.

وبلغ اشبيلية المباراة النهائية بالفوز على مان يونايتد الانكليزي 2-1 في الدور نصف النهائي، فيما تغلب إنتر على شاختار الأوكراني بخماسية نظيفة بالدور ذاته.

و تترقب الجماهير العربية بشكل عام، والمغربية خصوصا، النهائي اليوم حيث يمتلك إشبيلية، الذي سيخوض النهائي السادس في تاريخه بالبطولة، ثنائيا مغربيا، يتمثل في الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري، اللذين يقدمان موسما استثنائيا. وشارك بونو في 9 مباريات بالدوري الأوروبي، هذا الموسم، وتلقى 4 أهداف، وخرج بشباك نظيفة من 6 مواجهات، كما كان له دور بارز في نصف النهائي ضد مان يونايتد، حيث حصل على جائزة رجل المباراة. وانضم بونو لصفوف إشبيلية في بداية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة من جيرونا.

أما النصيري، الذي انضم للفريق الأندلسي في يناير الماضي قادمًا من ليغانيس، فشارك في 5 مباريات بالبطولة القارية، وسجل هدفين، أحدهما ضد روما في ثمن النهائي. وفي ظل فشل اللاعبين العرب، في الوصول مع أنديتهم لنصف نهائي دوري الأبطال، يحمل بونو والنصيري اللواء العربي الوحيد في المسابقات الأوروبية حاليا. ويعتمد اشبيلية على عدد من اللاعبين المميزين على رأسهم الأرجنتيني لوكاس أوكامبس. في الجانب الآخر حذر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر من أن إشبيلية وصل لنهائيات كثيرة في البطولة القارية وأن الأمر «ليس صدفة»، ولكنه ثمرة ما يقدمه من «كرة قدم كبيرة»،

وقال لاوتارو في مقابلة مع «يويفا» أول من امس: «إشبيلية خصم قوي يضغط ويلعب كرة قدم كبيرة لذلك هو في النهائي،. يجب علينا دراسته والتدريب والتحضير كما فعلنا في المباريات السابقة، وعلينا الحد من نقاط قوته». وأضاف: «لقد وصل لنهائيات كثيرة والأمر ليس صدفة، ذلك يعني أنه فريق جاد ويلعب بشكل جيد، ويجب علينا التركيز في أنفسنا، نحن نركز في عملنا وفي أهمية التتويج ببطولة بعد فترة طويلة، نحن قريبون للغاية ولدينا إمكانية لتحقيق ذلك».

وسيكون لاوتارو مارتينيز من التهديدات الكبيرة لإشبيلية اليوم في المباراة التي تقام في كولونيا مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

