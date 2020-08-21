كومان يتعهد بإعادة برشلونة إلى القمة

دوليه

تعهد الهولندي رونالد كومان اول من أمس بـ «المكافحة من أجل إعادة برشلونة الى القمة”، وذلك بعد تقديمه رسميا كمدرب للفريق الكاتالوني بعقد حتى عام 2022 خلفا لكيكي سيتيين الذي أقيل من منصبه بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري الأبطال على يد بايرن ميونيخ الألماني (2-8).

وقال كومان من ملعب النادي الكاتالوني «كامب نو” الذي تألق فيه كلاعب، إنه «يوم سعيد. الكل يعرف ما كان برشلونة بالنسبة لي. إنه منزلي. إنه تحد ولن يكون سهلا. سيتطلب أفضل ما لدي وأنا أحب ذلك».وكشف «لقد كان حلما وأصبح هذا الحلم حقيقة. سنكافح من أجل إعادة برشلونة الى القمة».

من جهته، قال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان له اول من امس «رونالد كومان يترك منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. سيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عامًا الاشراف على نادي برشلونة. كان كومان موظفا (في الاتحاد الهولندي) منذ فبراير 2018، وقد لعب المنتخب البرتقالي بإشرافه 20 مباراة».

وأضاف أن كومان الذي كان مقررا أن يقود المنتخب البرتقالي في كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دوايت لودويغز الذي سيصبح مدربا أساسيا بانتظار تعيين الاتحاد لمدرب جديد على رأس المنتخب الوطني.

