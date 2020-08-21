زيدان: الفوز بالدوري أفضل يوم في مسيرتي

دوليه

شدد الفرنسي زين الدين زيدان في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أن «الأهداف هي دائما نفسها، الفوز بكل شيء» كمدرب لريال مدريد الإسباني الذي أحرز هذا الموسم لقب الدوري المحلي، لكنه فشل في نيل لقب دوري الأبطال.

وأكد زيدان عدم وجود «ترتيب للأوليات» في ريال لكن عدم الفوز بالدوري الإسباني سوى مرتين في المواسم الثمانية الأخيرة، جعل لقب «لا ليغا» على رأس سلم الأوليات»، متطرقا الى توقف الدوري لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والعودة بعدها للعب خلف أبواب موصدة، بالقول «بعد هذا الحجر (نتيجة الفيروس)، اعتقدنا أننا لن نعاود اللعب مجددا، لأن هذا كان الواقع». وتابع «أن نتمكن أخيرا من استئناف الدوري الإسباني، إنهائه والفوز به، بالنسبة لي كان ذلك أفضل يوم. أفضل يوم في حياتي تقريبا. حتى لو أردنا دائما أن نقول إن دوري أبطال أوروبا رائع، نعم، إنه رائع، فأنا لا أريد المقارنة. عندما فزنا بهذا الدوري الإسباني المعقد والصعب للغاية، كان حقا أفضل يوم في مسيرتي. من الصعب جدا الفوز به».

وتحدث زيدان عن مستقبله كمدرب للنادي الملكي وعما قاله سابقا بأنه باق في منصبه «حتى يحدث شيء ما»، مشددا على أن شيئا لم يتغير بالنسبة لهذا الموضوع «مهما يحصل. هذا ما أنا معتاد عليه: ليس لدي خطة لمسيرتي المهنية. لدي رغبات وحسب. أنا أستمتع بالتدريب اليوم مثلما كنت أستمتع حين كنت لاعبا. وعندما يتغير الأمر، أو عندما يتعين القيام بالأمور بشكل مختلف، سأفعل ذلك»، أي سيفكر بمستقبله في مكان آخر.

