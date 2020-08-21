ليفربول يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري ضد ليدز

دوليه

يبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 12 سبتمبر المقبل على ستاد «أنفيلد» أمام ليدز يونايتد الوافد الجديد والعائد للمسابقة لأول مرة في 16 عاما.

ولن يشارك مانشستر سيتي ومان يونايتد في الجولة الافتتاحية حتى يحصل الفريقان على 30 يوما للراحة بعد نهاية مشاركتهما الأوروبية ، وكان من المنتظر أن يبدأ سيتي الموسم ضد أستون فيلا ويونايتد ضد بيرنلي فيما تأجلت المباراتان على أن يخوض «الشياطين الحمر» مباراته الأولى في الموسم الجديد على أرضه أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر، وفقا للجدول الذي نشرته رابطة الدوري امس، بينما يحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون في اليوم ذاته.

ويستهل ميكل أرتيتا أول موسم كامل له كمدرب لأرسنال باللعب في ضيافة فولهام الوافد الجديد يوم 12 سبتمبر ، بينما يستضيف توتنهام ، غريمه إيفرتون حيث يواجه البرتغالي جوزيه موينيو الايطالي كارلو انشيلوتي في أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية. وفي مباريات أخرى بالجولة الافتتاحية، يلعب كريستال بالاس على أرضه ضد ساوثمبتون، بينما يلتقي وست هام مع نيوكاسل باستاد لندن.

ويخوض تشلسي وولفرهامبتون أول مباراة لهما في الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر أمام برايتون وشيفيلد يونايتد على الترتيب. ويحل ليفربول، فريق المدرب يورغن كلوب، ضيفا على تشلسي في مباراته الثانية قبل أن يستضيف أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنكليزي في الجولة التالية ، بينما تقام أول مواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي، المنافسين على اللقب، في السابع من نوفمبر على ستاد الاتحاد بينما يلتقي الفريقان مجددا في السادس من فبراير.

ويشهد يوم 17 أكتوبر أول قمة كبيرة عندما يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، بينما تقام مباراتا قمة مانشستر في جولتي 12 ديسمبر والسادس من مارس ، وينتهي الموسم، الذي لن يشهد عطلة شتوية، في 23 مايو قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس أمم أوروبا المؤجلة.

