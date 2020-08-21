«يويفا» يدرس عودة الجماهير في السوبر الأوروبي

دوليه

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبية في سبتمبر في بودابست تمهيدا لعودة محتملة للمشجعين للملاعب بأعداد محدودة. وتقام مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي حاليا بدون جماهير في ملاعب محايدة في محاولة لإحتواء انتشار فيروس كوفيد-19. وعقد يويفا أول من أمس مؤتمرا عبر دوائر الاتصال بحضور ممثلين عن كل الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 55 لمناقشة سبل عودة الجماهير للملاعب. وقال يويفا إنه سيكون من السابق جدا لأوانه السماح للمشجعين بحضور مباريات كأس الأمم الدولية الشهر المقبل لكنه وافق على استغلال بعض المناسبات لمعرفة مدى تأثير عودة الجماهير على الإجراءات الصحية المتبعة حاليا.