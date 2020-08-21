ريال أعار رينيه إلى دورتموند

دوليه

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اول من امس تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي رينيه من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين. وتدرج رينيه في الفئات السنية لنادي فلامنغو في ريو دي جانيرو وفاز بالثنائية المحلية وكأس ليبرتادوريس مع الفريق البرازيلي في 2019. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما من فلامنغو إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو (35.84 مليون دولار) في يناير لكنه لم يظهر مع الفريق الأول حتى الآن بالعملاق الإسباني. وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند «رينيه لاعب يملك موهبة كبيرة ويمكننا الاعتماد عليه في أكثر من مركز هجومي. نتابع اللاعب منذ أكثر من عامين. إضافة إلى قدراته الفنية الكبيرة يتمتع رينيه بالقوة البدنية. «بعد انتهاء العطلة الطويلة من المنافسات سنمنحه ما يكفي من وقت للتأقلم على كرة القدم الألمانية ويمكن بعدها أن يعزز خياراتنا الهجومية”