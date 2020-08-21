غداً.. الأهلي والزمالك

دوليه

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي غدا السبت في قمة الكرة المصرية التي ستقام ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحظى مباراة القمة في مصر بأهمية قصوى مع الشعبية الجارفة للفريقين داخل وخارج البلاد. ورغم ابتعاد الأهلي بالصدارة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الوصيف الا أن القمة تحتفظ بأهميتها مهما كان وضع الفريقين. الأهلي يدخل لقاء الغد بشعار الثأر بعدما فاز الزمالك في آخر مواجهة بينهما وكانت في الامارات بكأس السوبر المصري بركلات الترجيح 4-3.

وشهدت تلك المباراة أحداثا مؤسفة بعد الركلة الأخيرة التي سجلها عبد الله جمعة لاعب الزمالك وتم توقيع عقوبات قاسية على الطرفين.

ورفض الزمالك خوض مباراة الدور الأول أمام الأهلي بعد أيام قليلة من مباراة السوبر واعتبره اتحاد الكرة منسحبا وخسر اللقاء مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم. أما الزمالك فيسعى للفوز للحصول على دفعة معنوية كبيرة لاستكمال باقي مشوار الدوري ودوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي الشهر المقبل.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد عبد الله للايقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادي مصر كما يغيب الثنائي امام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا للايقاف طبقا للعقوبة الموقعة عليهما من قبل اتحاد الكرة بعد أحداث السوبر المصري. ويسيطر الغموض على مشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن في مباراة الأهلي بسبب الاصابات العضلية.

على الجانب الآخر يغيب عن الأهلي محمود عبد المنعم «كهربا» بسبب العقوبة الموقعة عليه بعد أحداث السوبر المصري.

بينما يغيب محمود متولي مدافع الفريق للاصابة بعد تعرضه لقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان.

ويشهد اللقاء غياب الثنائي حسين الشحات ومحمد محمود لعدم تعافيهما من الاصابة حتى الآن حيث أجرى الشحات عملية الفتاق ولايزال محمود يتعافى من اصابة الرباط الصليبي.

وهناك غموض حول موقف جيرالدو وأحمد الشيخ من مباراة الزمالك حيث تعرض الثنائي لاصابة في مباراة أسوان.

وعانى جيرالدو من اصابة في العضلة الخلفية بينما عانى الشيخ من اصابة في كاحل القدم.

ويغيب الثلاثي رمضان صبحي وشريف اكرامي وحسام عاشور عن المباراة حيث انتهى عقد اعارة صبحي مع الأهلي وسيعود الى هيدرسفيلد الانكليزي بينما يغيب اكرامي وعاشور عن اللقاء بعدما أخبرهما النادي بانتهاء مشوارهما مع النادي.

