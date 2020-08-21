مرتضى يحذر مجدداً من السحر

دوليه

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبيه بتحقيق الفوز خلال مواجهة الأهلي المقررة غدا السبت ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري المصري الممتاز. وقال مرتضى للاعبين «أنتم قادرون على الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث لكن هذا لا ينسينا أن الأهم هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا». وأضاف «عليكم الاستمتاع بالمباراة المقبلة وتحقيق الانتصار على حساب الأهلي لأن الفريق لا يحتاج سوى الفوز للتأكيد على أنه لا يخشى الأهلي كما تحدثوا في مباراة فبراير الماضي (لم يلعبها الزمالك)». وكشف رئيس الزمالك عن قيام وليد سليمان نجم الأهلي بعمل سحر على خاتم. وقال «لابد من ايقاف المباراة فورا اذا شارك وليد سليمان مرتديا الخاتم لأنه يحمل السحر». ووعد مرتضى منصور اللاعبين وعلى رأسهم مصطفى محمد بالسماح لأي منهم بالاحتراف أو الرحيل عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مشددا على أنه لا يمانع في رحيل أي لاعب مثلما حدث مع محمد عبد الشافي قبل عودته مجددا وعمر جابر ومحمد ابراهيم. وأتم: «التتويج باللقب الأفريقي سيعود بالنفع ماليا على النادي واللاعبين وسيوفر المكافآت والمزايا المالية للجميع».