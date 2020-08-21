مواجهتان من العيار الثقيل اليوم

محلية

تشهد الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز اليوم مواجهتين قويتين قد يحددان مسار الصراع على لقب الدوري بشكل كبير، فيلتقي الكويت المتصدر مع ضيفه العربي في 09:15 على ستاد الكويت، ويلعب القادسية الثاني مع مضيفه السالمية الثالث في 07:05 على ستاد ثامر، وفي مباراة ثالثة يستقبل كاظمة ضيفه النصر في التوقيت ذاته على ستاد الصداقة والسلام.

وتوقفت البطولة في 19 فبراير الماضي مننذ لقاء الكويت والشباب قبل أن تستأنف السبت الماضي بلقاء الأبيض مع النصر والذي انتهى بفوز الأولى بنتيجة 2-0 وانفراده بالصدارة برصيد 33 نقطة وبفارق 3 نقاط عن القادسية الثاني، ويأتي السالمية ثالثاً برصيد 26 نقطة، فيما يحتل كاظمة المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحد عن العربي الخامس، أما النصر فيأتي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويطمح الكويت الى تحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من لقبه الرابع على التوالي ليرفع رصيده 16 بطولة ويعادل العربي ويقف بفارق لقب واحد خلف القادسية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز.

ورغم أن الأبيض هو المتصدر منذ فترة وهو الأقرب الى تتويج بالدوري الا ان عروض الفريق لم تكن مرضية حتى في مباراته الأخيرة أمام النصر التي ظهر فيها الأخير بمستوى جيد. وينتظر جمهور الكويت بصمات مدرب الفريق الجديد الهولندي رود كرول الذي يجد أمامه فريقا جاهزا ومرشحا بشكل كبير لاحراز اللقب لما يضمه من عناصر مميزة في جميع الخطوط، بدءاً من حميد القلاف ومصعب الكندري في الحراسة، ومروراً بحسين حاكم وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع ومشاري غنان وخالد القحطاني والناشئ عبدالعزيز بن ناجي، الى جانب شريدة الشريدة وطلال الفاضل وفيصل زايد ويعقوب الطراروة وأحمد الزنكي وفهد العنزي والعاجي جمعة سعيد ويوسف ناصر والعراقي علاء عباس، بالاضافة الى الفرنسي عبدول سيسوكو الذي أنهى فترة العزل الصحي وبات جاهزاً للمشاركة مع الفريق. في المقابل، يبحث العربي عن تحقيق نتيجة ايجابية يطمئن بها جمهوره على مستواه ويؤكد قدرته على استعادة مكانته رغم غياب مدرب الجديد اللبناني باسم مرمر وتولي المدرب المساعد أحمد العثمان في الفترة الحالية. وظهر العربي بمستوى جيد في المباريات الودية خصوصاً أمام السالمية (1-0) وأمام القادسية (1-1). وتضم تشكيلة العربي أسماء مميزة كالحارس سليمان عبد الغفور والسوري أحمد الصالح وأحمد ابراهيم وعلي عتيق ومحمد صفر ومحمد فريح وعبدالله الشمالي والغاني عيسى يعقوبو والليبي السنوسي الهادي والعاجي سيدريك هنري.

ويحتدم الصراع في المباراة التي تجمع القادسية مع السالمية، فالأصفر يتمسك بأمل المنافسة على اللقب أملاً في تعثر الكويت والسالمية يحاول هو الآخر التشبث ببصيص الأمل أو انتزاع الوصافة من القادسية على الأقل.

ولا يعيش القادسية أفضل أوقاته، فتدريبات الفريق تأخرت كثيراً، ثم انطلقت في ظل غياب المدرب والجهاز الفني وقادها المخضرم صالح الشيخ بمساعد الثنائي بدر المطوع وفهد الأنصاري، لكن الأصفر يعول على خبرة ونجومية لاعبيه المطوع والأنصاري وأحمد الظفيري وسلطان العنزي وعيد الرشيدي ورضا هاني وضاري سعيد وعامر المعتوق وخالد ابراهيم والأردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ. ويفتقد الفريق خدمات مدافعه النيجيري جيمس أوكوسا للايقاف.

في المقابل، يعيش السالمية استقراراص فنيا بقيادة الوطني سلمان عواد الذي يطمح اليوم الى هزيمة القادسية معتمداً على الثلاثي البرازيلي باتريك فابيانو وأليكس ليما ورونينهو بالاضافة الى نجوم الفريق نايف زويد وحسين الموسوي ومحمد الهدهود ومساعد طراد وحمد القلاف ومبارك الفنيني وبدر السماك. ويفتقد السماوي قلب دفاعه مساعد ندا بسبب الاصابة.

وفي اللقاء الثالث، يسعى النصر الى تعويض الخسارة التي تعرض لها امام الكويت السبت الماضي عندما يواجه كاظمة الباحث هو الآخر عن انتصار يرفع من معنويات لاعبيه بعد التغييرات الكبيرة التي طالت الفريق والتوجه الى الاعتماد على الشباب في الموسم المقبل.

