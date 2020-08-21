الدويسان: «تعليق الرحلات» يؤخر محترف «طائرة الأصفر»

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أكد المدير الفني لفريق الكرة الطائرة في نادي القاسية خالد الدويسان أن تعليق الرحلات من بعض البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا فيها يعيق عملية التعاقد مع محترف للفريق.

واشار الدويسان الى أن الأمور غير واضحة بشأن امكانية التعاقد مع لاعبين من دول محظورة حيث كان الاصفر يفاوض لاعبين برازيليين ولاعب صربي من اجل التعاقد مع احدهم لكن الآن لا يعرف الجهاز الاداري هل هناك استثناءات للاعبين من تلك الدول، وقال: «تحاول ادارة النادي استيضاح الامر من الجهات المسؤولة من أجل ايجاد حل لهذا الوضع ففي حال كانت هناك استثناءات للاعبين سنتعاقد مع احدهم، اما اذا استمر المنع فسنبحث عن محترف آخر».

وأشار الدويسان الى ان الفريق استأنف تدريباته الاحد الماضي بعد توقفها 3 أيام لاصابة لاعب الفريق ناصر عبد الصمد بفيروس كورونا حيث قام اعضاء الفريق باجراء مسحات للتأكد من خلوهم من الفيروس وجاءت جميعها سلبية، مبيناً أن مدرب الفريق الجديد البحريني رضا علي انهى ايضا فترة الحجر الالزامي بعد وصوله من البحرين وقاد تدريبات الفريق التي تميزت بالحماس والتركيز، وقال: «وجد المدرب الجديد قبولا كبيرا من اللاعبين واستعدادا للالتزام بتعليمات الجهاز الفني وهو ما اسعد المدرب الذي ابدى اعجابه بمستوى عناصر الفريق».

واعتبر الدويسان ان الاصفر قادر على المنافسة بقوة في المربع الذهبي لبطولة الدوري والذي سيستأنف في 5 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن تأجيل استئناف البطولة من سبتمبر الى اكتوبر قرار جيد يتيح للاندية فرصة اكبر لتجهيز فرقها، وقال: «لا نعرف النظام المتبع بالنسبة للاشتراطات الصحية في البطولة فخلال الايام الماضية رأينا توقف تدريبات القادسية والعربي بسبب اصابة لاعبيهما بالفيروس وهو ما يدفعنا الى التساؤل في حالة اكتشاف حالة كورونا خلال البطولة ما هو القرار الذي سيتخذ هل ستؤجل المنافسات ام سيعتبر الفريق خاسراً»، وتابع: «نحتاج الى نظام واضح في هذا الجانب حتى تتخذ الاندية احتياطاتها وتعرف مالها وما عليها».

واشاد الدويسان بقرار الاتحاد المتعلق بالسماح للاعبين الذين تجاوزا 30 عاما بالانتقال دون موافقة أنديتهم، معتبراً أن هذا القرار يسهم في محافظة اللاعب على مستواه لسن متقدمة، وتابع: «الملاحظة الوحيدة على هذا القرار انه جاء سريعاً دون منح مجال للأندية بترتيب أوراقها للمحافظة على لاعبيها»، موضحاً أن المستوى العام للعبة الكرة الطائرة تراجع بشكل كبير في الفترة الاعوام الاخيرة لعدة أسباب أهمها الايقاف الخارجي الذي ظلم جيلا باكمله الى جانب الغاء مشاركة المحترفين الأمر الذي ادى ابتعاد الجماهير عن اللعبة وهو ما أدى بالضرورة الى تراجع مستوى اللاعبين المحليين وبالتالي تراجع مستوى اللعبة ككل.

