تشكيل مجلس إدارة اتحاد الشرطة برئاسة الصالح

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أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قرارا يقضي باعادة تشكيل مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي لسنة 2020 من 9 اعضاء برئاسة اللواء وليد الصالح، ويضم المجلس الجديد، كلا من عماد بهبهاني نائبا للرئيس والعميد حمد المنيفي أمينا للسر والعقيد عبدالله الحمر امينا للصندوق والأعضاء العقيد خالد النجار والعقيد صلاح الشطي والعقيد طارق السداني والعقيد حمد الهويشل والمقدم عبدالرزاق الياقوت.

ويشرف اتحاد الشرطة على الانشطة الرياضية الشرطية في مختلف الالعاب من اجل تطوير المستوى الرياضي لافراد الداخلية بجميع القطاعات، حيث برز نجوم كثر في الالعاب الشرطية عبر السنوات الماضية ومثلوا الكويت في المحافل الخارجية خير تمثيل وحققوا العديد من الالقاب. كما يترأس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة ومقره الكويت الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف، وسبق لاتحاد الشرطة الرياضي استضافة العديد من البطولات القارية والدولية بمختلف الالعاب.