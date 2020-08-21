«الكويت سبورت» تستعد لاستئناف نشاطها

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تستعد أكاديمية «الكويت سبورت» لاستئناف تدريباتها عقب التوقف القسري الذي سببه تفشي فيروس كورونا، والبدء في استقبال اللاعبين الجدد.

ويقود تدريبات الاكاديمية المدير الفني أحمد الشلاقي، فيما يبذل المدير الاداري مهدي الحجرف مجهودا كبيرا في استقبال اللاعبين وتهيئة الاجواء المناسبة بحسب الاشتراطات الصحية من اجل تدريبات آمنة.

وقال الشلاقي أن الاكاديمية تسعى الى تطوير اللاعبين بما يتوافق مع الاساليب التدريبية الحديثة، مبيناً أنها ستعاود قريباً استقبال اللاعبين الجدد وتطمح في المستقبل القريب الى تنظيم بطولات مع الاكاديميات الاخرى ما يسهم باكتشاف المواهب التي تشكل رافداً مهماً للأندية الرياضية.

