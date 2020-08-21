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وصل الى البلاد لاعب القادسية الجديد الألباني لورنس تراشي الذي تعاقدت معه ادارة القادسية قبل فترة ليكون خامس محترفي الفريق في الموسم المقبل. ويرتبط اللاعب الألباني الذي يجيد اللعب في الجهة اليسرى بخطي الدفاع والوسط، بعقد مع الأصفر لمدة 5 سنوات. وسوف يخضع تراشي للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على أن يدخل بعدها تدريبات الأصفر ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل. وبذلك ينتظر الأصفر عودة مهاجمه البرازيلي لوكاس غاوتشيو والجهاز الفني بقيادة المدرب بابلو فرانكو. من جانب آخر خاطب القادسية اتحاد الكرة من أجل التضامن والوقوف مع الشعب اللبناني على هامش مباراة الفريق مع السالمية. واقترح القادسية في كتاب موجه الى اتحاد الكرة رفع لافتة تحمل عنوان «اللهم احفظ لبنان وشعبها» وذلك تضامناً معهم اثر الحادث الأليم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع شهداء وجرحى وتسبب بأضرار مادية كبيرة.