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  التضامن ضم ديمبلي

محمد غلوم
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الجمعة 21 أغسطس 2020

واصل التضامن تدعيم صفوفه للموسم المقبل وذلك بالتعاقد مع لاعب الشلف الجزائري المالي ماسيري ديمبيلي الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع. وبات ديمبلي الصفقة الثالثة للتضامن بعد المدافع النيجيري ايبابوي أبو بكر محترف القادسية السابق ومواطنه أفيونغأدو الذي يجيد اللعب في خط الوسط. وتواصل ادارة الفريق البحث عن محترفين آخرين لتجهيز الفريق من أجل المنافسة على البقاء ضمن صفوف الدرجة الممتازة في الموسم المقبل. واستأنف الفريق مبارياته في الدوري أمس بمواجهة الشباب وقاد الفريق في المباراة المدرب المساعد جمال القبندي انتظاراً للتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل. 


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