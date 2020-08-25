سياسيون: كلمة نائب الأمير خارطة طريق لمكافحة الفساد

وطن النهار

الفيلي: خطاب متوازن بين الحق في التعبير ومحاسبة الفاسدين



الهدبان: نبذ الخلافات لتفويت الفرصة على من يستهدف أمن ووحدة الوطن



الخميس: هذا ديدن سمو نائب الأمير.. قربه من المواطنين وحرصه على تنفيذ تطلعاتهم



خليفة: الحكومة مطالبة بترجمة هذا الخطاب ليصبح شعاراً لها في القادم من الزمن



عبرعدد من السياسيين والناشطين والاعلاميين عن ارتياحهم لخطاب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وأكدوا في غير موضع ان خطاب سموه حمل العديد من الرسائل والمضامين، من جهة عدم وجود فراغ دستوري، والحزم في انه لن يفلت من العقاب اي مسيء ولن تكون حماية لأي فاسد مهما كان شأنه ومنصبه، مع التأكيد على ان ابناء الأسرة هم مواطنون وجزء من الشعب الكويتي ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه ولا احد فوق القانون.

وأعرب المتحدثون لـ النهار عن فخرهم بالتجربة الديموقراطية الكويتية التي تترسخ كل يوم، وتأكيد سمو نائب الأمير في خطابه الايمان بحرية الرأي والالتزام بالنهج الديموقراطي الراسخ.

في البداية يقول استاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي ان خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حمل العديد من الرسائل والمضامين، اهمها هو ايصال رسالة بأن المراكز الدستورية مملوءة ولا يوجد لدينا فراغ دستوري.

ويرى الفيلي انه كان امام نائب الأمير عدة خيارات وان سموه اختار توجيه رسالة متوازنة لكل الأطراف، تتضمن التوازن بين الحق في التعبير والطرف الثاني الفاعل، معربا عن اعتقاده بأن فهم هذا التوازن يجب ان نفهمه بأن من آثار الفتنة ليس كمن يتابعها، وبان الرأي العام ليس هو المسؤول عن التسريبات واثارة القلاقل.

وتابع.. واقعيا يجب ان نقر بان هناك اطرافا تتحمل مسؤولية اكثر من بقية الأطراف، ونحن كنا امام خيارات عديدة ولكن خطاب سمو نائب الأمير ارسى قواعد التوازن المطلوب وأكد عدم وجود فراغ دستوري في البلاد.

مواقف وطنية

ومن جانبه يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. ابراهيم الهدبان: لاشك ان كلمة سمو ولي العهد نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد قد وضعت اليد على الجرح فالكويت في ظل الظروف الحالية واستهدافها بسبب مواقفها الوطنية والقومية ووجود حالات شاذة من المفسدين تحتاج الى التكاتف والثقة بالقائمين على الدولة.

ويؤكد د. الهدبان ان على السلطتين في ظل هذه الظروف التعاون والتآزر ونبذ الخلافات من اجل تفويت الفرصة على من يستهدف امن ووحدة الوطن، وعلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ان يكونوا على قدر المسؤولية لتفويت الفرصة على المفسدين وأصحاب الاشاعات الهادفين لشق الوحدة الوطنية. وتابع: يجب الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والأجهزة الأمنية والقضاء للعمل على متابعة المفسدين ومحاسبتهم في ظل هذه الظروف الاقليمية والصحية والاقتصادية التي يعيشها العالم والاقليم والكويت.

تشخيص الواقع

ويقول الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس: بلا شك خطاب سمو نائب الأمير خطاب مؤثر ومهم وفي توقيته المناسب، وبالتأكيد الجهات المعنية والرسمية والتنفيذية ستتخذ الخطوات الكفيلة بتفعيل هذا الخطاب الهام في هذا التوقيت الصعب، مشيرا الى ان كلمات سمو الشيخ نواف الأحمد لم تأت من فراغ، ولكن اتت من معاناة كبيرة يشهدها المواطن ونعيشها جميعا، وقد كانت كلمات مناسبة في وقت مناسب لتشخص الواقع الذي نعيشه ويعاني منه الجميع، وهذا هو ديدن سمو نائب الأمير الذي عرف عنه قربه من المواطنين وسعيه لتحقيق مصالحهم وحرصه على تنفيذ تطلعاتهم ولذلك جاءت كلمات سموه مباشرة وشديدة الوضوح بان ما حدث وما سيحدث سيكون محل اهتمام شخصي من سموه، ولا يوجد من هو فوق القانون، والجميع سواء كانوا مواطنين او متنفذين او من ابناء الأسرة الحاكمة.. الجميع مساءلون..

واختتم الخميس بالقول: يدينا بيد سمو نائب الأمير وبيد كل من يسعى للاصلاح بهذا البلد وبيد كل من له تطلعات ايجابية لحماية مستقبلنا ومستقبل ابنائنا.

الفجور في الخصومة

ومن جانبه يقول الناشط السياسي د. سامي ناصر خليفة: ان كلمة سمو نائب الأمير كانت مهمة بلاشك وجاءت في الوقت المناسب لتتحدث بلغة ابوية صارمة وصريحة عن اهم قضية تشغل الشعب بأسره، وهي الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، والفجور في الخصومة وخطورة استمرار الصراع القائم اليوم الذي عطل جل مصالح الناس، ما جعلهم ينظرون الى مستقبلهم الاقتصادي والمعيشي بقلق شديد. وتابع.. احسب ان الأهم اليوم ان تترجم الحكومة هذا الخطاب ليصبح شعارا لها في القادم من الزمن، فلا يعقل ان يعيث الفاسدون في البلاد نهبا وافسادا دون رادع او عقاب، ولا يُقبل من الحكومة بعد خطاب سمو نائب الأمير ان تتهاون مع من استغل منصبه ليبدل خدمة المجتمع بالتنفيع الشخصي. وقال خليفة: انها مرحلة حرجة تمر بها الكويت ونحتاج جميعا ان نتعاضد ونتوحد تحت سقف القانون لمواجهة غول الفساد والافساد للجمه وانهائه، وليس ذلك على الكويت -شعبا وقيادة- ببعيد.