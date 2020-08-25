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سمو نائب الأمير تلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين


تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سائلا المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وبموفور الصحة. وقد أعرب سمو نائب الأمير ولي العهد لجلالته عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء وعلى هذه المبادرة الكريمة المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.


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