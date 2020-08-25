التحالف الوطني أشاد بالتوجيهات السامية لمواجهة آفة الفساد

وطن النهار

ثمن التحالف الوطني الديموقراطي مضامين الكلمة التي وجهها سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الى الشعب، مؤكدا انها عكست تطلعات المواطنين وآماله في مواجهة آفة الفساد وتجفيف منابعه، وملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام مهما كانت أسماءهم ومراكزهم القيادية أو الاجتماعية، مشاركا سموه التحذير من خطورة تفشي مظاهر الفساد على استمرار الدولة. وأكد التحالف الوطني أن تمسك سموه بالثوابت والمكتسبات الدستورية والحفاظ على المسار الديموقراطي للكويت يعكس حرص سموه على تحقيق الاستقرار السياسي، وتعزيز التوافق بين الحكم والشعب المستمر منذ نشأة الدولة، وهو بلا شك حرص نابع من إيمان سموه بالمشاركة الشعبية في إدارة البلاد. وثمن التحالف موقف سموه الحازم وإيمانه بحرية الرأي إذ إنها تمثل إحدى أدوات الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، كما يشيد بتأكيده على الحفاظ على خصوصية الأفراد وحرياتهم، وهي من المكتسبات التي تعرضت الى انتهاكات غير مسبوقة عبر تشريعات متشددة وقرارات مخالفة للدستور. ويدعو التحالف الوطني الديمقراطي أن يمن العلي القدير على سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب العافية، ويعيده الى البلاد سالما غانما.