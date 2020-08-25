الجعيب: كلمة سمو نائب الأمير نبراس للولاء والإخلاص للكويت

وطن النهار

أوضح مختار منطقة النسيم عبدالعزيز الجعيب ان كلمة سمو نائب الامير الشيخ نواف الاحمد بعثت الطمأنينة في نفوس اهل الكويت كافة. واضاف الجعيب، ان كلمة سموه خطاب سامٍ نابع من رجل دولة يتمتع بنظرة ثاقبة بعيدة المدى، نبه من خلالها إلى مخاطر قد تحدث في حال استمرار هذا النهج الدخيل على الشعب الكويتي. وقال الجعيب في كلمة سموه جاءت عبارة استوقفتني عندما قال «ان محاربة الفساد واجب شرعي واستحقاق دستوري» وهنا قدم سموه الشرع على الدستور، وهذا يعكس حسه الديني وتمسكه بالشريعة الاسلامية. وأكد الجعيب ان كلمة سموه هي نبراس لنا يجب على كل كويتي محب لهذا الوطن وحريص على امنها ان يرفع شعار «السمع والطاعة ياسمو نائب الامير». وطالب الجعيب الجميع بالوقوف صفا واحداً خلف سمو نائب الامير الشيخ نواف الاحمد لمحاربة الاشاعات وكل ما يعكر صفوة وحدتنا الوطنية، متمنيًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ان يضعوا نصب اعينهم مصلحة البلاد والعباد، وان يبتعدوا عن اثارة الفتن، التي قد تضر بلدنا الكويت، كما اضرت بعض دول المنطقة، موضحا ان نار الفتنة من السهل إشعالها، ولكن من الصعب إخمادها. واختتم الجعيب تصريحه قائلا «على العهد باقون ياسمو نائب الامير.. ونحن معك على السمع والطاعة في كل اجراء تتخذه للمحافظة على أمن الكويت واستقرارها.