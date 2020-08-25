الحمود: البلاء تأديب للغافل.. والدعاء سلاح المؤمن

وطن النهار

احيت حسينية الشيخ الأوحد بالمنصورية، الليلة الرابعة من ليالي محرم الحرام بمناسبة الذكرى الاليمة في مقتل سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين -عليه السلام- على ارض كربلاء في واقعة الطف، حيث ارتقى المنبر سماحة السيد حسن الحمود محاضراً تحت عنوان «الدعاء سلاح الامام الحسين عليه السلام» قائلاً : ان من عباد الله المخلصين هم الأنبياء والمعصومون وهم لديهم الإرادة لكن بتوفيق من الله عز وجل يبتعدون عن ارتكاب المعصية، مضيفا: هنا هو دور الدعاء حتى ان هناك من سأل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لماذا تصلي حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك كل شيء فكان رده (افلا اكون عبداً شكورا).

وتابع: «أيضاً قال تعالى في كتابه (سبحان الذي اسرى بعبده) لتأكيد العبودية بالنسبة للنبي وهو معصوم من الله عز وجل كما قد توجه الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بالدعاء والتوسل في اكثر من موضع حتى في شكره لله كان يشكر الله على توفيقه لشكر الله عز وجل، فما بالك الانسان يعيش هذه الحياة بنعم الله ويجب أن يشكر الله على كل شيء لانه لو فكر للحظة لوجد انه لو ترك الأمر له لمات بنفس اللحظة لان كل اجهزته التي يعيش بفضل عملها في جسمه من الله عز وجل.

وأكد الحمود ان الدعاء يعلمنا كيف نخاطب الله عز وجل حينما نتوجه لله جل في علاه والحسين عليه السلام قال دعاء توعوي وتثقيفي لنا حين قال بدعائة اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبقاء، أي ان البعض من نعم الله عليه ينسى ذكر الله عز وجل وشكره.

واضاف: «كما قال الحسين -عليه السلام- (اعجز الناس من عجز عن الدعاء)، وكذلك اعتبر البلاء تأديب للإنسان ليرجع الى الله سبحانه وتعالى وهنا يعلمنا كيف نخاطب الله والا ننسى الله في كل وقت والا نغفل عن ذكر الله (الا بذكر الله تطمئن القلوب)، مشيراً الى ان الحسين -عليه السلام- في اول يوم تطأ رحله ارض كربلاء دعا الله عز وجل قائلاً (اللهم اعوذ بك من الكرب والبلاء).

