النواب: للغيورين على الشعائر الإسلامية كرامة خاصة

وطن النهار

ارتقى المنبر الحسيني في حسينية نور الزهراء -عليها السلام- الخطيب الحسيني سماحة السيد مهدي النواب، لاحياء الليلة الرابعة من ليالي عاشوراء بمناسبة الذكرى الاليمة لمقتل سبط الرسول -صل الله عليه واله وسلم- الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، والذي بدأ حديثه بتلاوة آيات من الذكر الحكيم «(ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين)».

واضاف: «الأصناف من الخلق الحي التي خلقها رب العالمين منذ الأزل هم 6 أصناف الأنس والجن والملائكة والجماد والنبات والحيوان، وكلاً له قدرات ومؤهلات خاصة بخلقه ميزه بها الله عز وجل ليقوم بدور محدد له في هذه الدنيا وكلهم لهم روح وحياة وكلهم بكوا على الامام الحسين عليه السلام.

وتابع: «قد خلق الله عز وجل الملائكة وركب بها العقل دون شهوة وخلق الحيوانات وركب بها الشهوة دون عقل لذلك الحيوانات لا تحاسب وخلق الله سبحانه بني آدم (الانسان) وخلق الأشياء من اجله وكرمه الله عز وجل وركب به العقل والشهوة معاً ليختار بارادته طريقه للخير او الشر فإذا سيطر عقله على شهواته كان أفضل من الملائكة أما إذا سيطرت شهواته على عقله كان ادنى من الحيوانات».

وبيّن النواب ان الله عز وجل اكرم الانسان بالعقل والمنطق والحرية بشكل عام، وهناك كرامة خاصة للبشر الذي نص عليها الله سبحانه بكتابه المنزل على نبيه وحبيبه محمد المصطفى عليه وآله السلام وهي (ان اكرمكم عند الله اتقاكم)، موضحا ان المتقين هم الذين غفر لهم الله عز وجل وجعلهم من المكرمين الذين تأخذهم الغيرة على الله ورسله وملائكته وكتبه وعلى المبادئ والمنهج والدين واتبعوا رضا الله تعالى ودافعوا عن الشعائر الإسلامية وقوام الدين وهي كرامة خاصة لا يحصل عليها الانسان الا إذا وافق رأيه رأي المعصومين -عليهم السلام-.

وعرج النواب لذكر السيدة أم للبنين -عليها السلام- التي لم تفكر يوماً واحداً ان تختار ابناءها على الحسن والحسين وزينب -عليهم السلام- وكانت تقول لأبنائها انتم ابناء فاطمة بنت حزام اما المعصومون ابناء فاطمة الزهراء بنت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وشتان ما بين الاسمين فلا تتجاوزوا باي عمل قبلهم حتى شرب الماء إكراماً لرسول الله ولهم، وكانت لها كنية (أم البنين) وطلبت من امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام أن يناديها بكنيتها حتى لا يناديها باسمها (فاطمة) ويسمع الحسن والحسين اسم والدتهما وقد يتأذيان.

